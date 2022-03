Tereza Ramba o něžnostech s Vojtou Kotkem: Jsme jako rodina

Zdroj: Profimedia

Tereza Ramba nedávno šokovala nahou fotografií na plakátu k novému filmu Betlémské světlo, kde hraje hlavní roli. Herečka si před kamerou střihla milostnou scénku se svým ex přítelem Vojtou Kotkem, jak natáčení prožívala?

Tereza Ramba přijala nabídku na hlavní roli ve filmu Betlémské světlo od Jana Svěráka. Režisér herečku obsadil do role devatenáctileté slečny, která si užívá jednu intimní scénu za druhou. Účinkování ve filmu Svěráka si i přes náročné scény Ramba velice užila.

"Je to pro mě pocta, měla jsem tu čest podruhé a neodmítla bych to ani potřetí," svěřila se extra.cz.

Dvojnásobná maminka udělala snímku obrovskou reklamu svou nahou fotografií, která se objevuje nejen ve filmu, ale také na billboardech po celé Praze. Hvězda prý nečekala, že se kolem ní strhne taková lavina pozornosti.

Playboy by odmítla

"Vůbec jsem nečekala, že kolem toho bude takový rozruch, nechala jsem tu zodpovědnost na Janovi. Když mi to volal, tak jsem dostala lehkou panickou ataku, abych řekla pravdu. Ta fotka má ve filmu velice významnou roli a neustále snímkem cestuje. Takže já už jsem na ni byla zvyklá, protože jsem ji měla často na očích. Ale ta představa, že bude takhle obrovská, to jsem se bála. Každopádně z toho mám ve výsledku radost a jsem ráda, že jsem to nechala v Janových rukou," svěřila se Tereza Ramba zmíněnému webu.

Ačkoliv jsou pánové z dokonalého těla dvojnásobné maminky úplně paf, nabídku na focení pro pánský časopis by prý rozhodně nepřijala.

"To nepřipadá v úvahu, bylo to pro Honzu a bylo to naprosto výjimečné a důležité pro ten celkový film. Ta scéna je taková prvorepublikově něžná a nádherná. Vůbec nešlo o tu fotku nebo plakát, to je až vedlejší produkt. Hodně důležitý je tam právě ten scénář," vysvětlila éterická herečka.

Sex s Kotkem

V Betlémském světle sehrála Tereza Ramba jednu z erotických scén se svým bývalým partnerem Vojtou Kotkem. Herečka je ale šťastně zadaná se svým manželem a otcem svých dvou dětí Matyášem Rambou a proto intimní natáčení s ex brala čistě profesionálně.

"My jsme s Vojtou tak trošku rodina, známe se od našich patnácti let. Myslím si, že nám to spolu i jde a je to hezké spolu takhle pracovat," uzavřela.

Tereza Ramba a Vojta Kotek mají přátelské vztahy