Nekonvenční výchova Terezy Ramba: Na výchovné pohlavky má jasný názor

Je hrdou maminkou krásného chlapečka a mateřství si velmi užívá. S manželem se však shodli na ne zcela tradičním způsobu výchovy, který může pro některé působit až poněkud kontroverzně. Co všechno synovi dovolí a jaký má sama herečka názor na výchovné pohlavky?

Tereza Ramba je v jednom kole. Natáčí, píše, pustila se do módního návrhářství a do toho všeho pečuje o ročního syna, kterému říká Slunce. A právě výchova Terezy a jejího manželka je dost možná něčím, co mnoho lidí zarazí. Rodiče totiž zvolili „výchovu plnou lásky”, v níž neexistují téměř žádná pravidla.

S manželem se už na začátku shodli

„Je to dar, když mají oba rodiče stejný názor,” nechala se herečka slyšet v pořadu Českého rozhlasu s názvem Blízká setkání. „I když si myslím, že styl výchovy spíše udává žena a muž se přizpůsobí,” vysvětlovala ještě, jak se s manželem dívají na „výchovu plnou lásky”. „Znamená to, že můžeš všechno, samozřejmě jsou tam nějaké hranice,” pokračovala s tím, že by na své dítě nikdy neaplikovala žádné výchovné plácnutí po zadku či pohlavek. „Doufám, že to už je přežité,” řekla rázně.

„Mám pocit, že děti, které dostávají na zadek, jsou takové ty frustrované děti, které strašně řvou a mám pocit, že ne vždy jim ti rodiče úplně rozumí. Když někdy vidím ty situace okolo sebe, dokážu se vcítit do toho dítěte,” reagovala na otázku, jak se vypořádat s dětským obdobím vzdoru. Fyzické tresty tedy rozhodně neuznává. „Nás rodiče také nikdy nebili,” dodala ještě.

Dítě jí, co rodiče

Herečka se zároveň nechala slyšet, že ani co se dětského stravování týče, ostatní matky tak úplně nenásleduje. „Když dítě začne dávat signály a začne vám třeba sahat do talíře, tak ho prostě necháte jíst v podstatě to, co chce. Tak to má i Slunce, i když ten má teď takové období, že ráno jí kuře, odpoledne hovězí a k večeři vepřové. Je to šílenec,” popisovala, co má rád jí její roční syn.

„Ta metoda je právě založená na tom, že dítěti důvěřujete, a ono jí, co může. Hlavně se vyhnete těm kašičkám. Já mám okolo sebe v rodině teď dvě děti, které nejsou schopné polykat pevnou stravu, protože to dítě učíte půl roku na lžičku a pak ho učíte, aby polykalo. Slunce od začátku jedlo ovoce, mrkev, jablko. A ten dávící reflex výborně funguje. Nechci to ale doporučovat, nejsem odborník,” řekla ještě závěrem na téma výchova dítěte.

To ale není vše. Tereza svému dítěti ani nedávala plenky:

Zdroj: Youtube