Hazard s dítětem? Vyřízená Tereza Ramba chodí s miminkem na výšlapy!

Pro hory má Tereza zřejmě slabost. Horalem totiž nazvala i svého malého syna, jenž bude odmala zvyklý na tvrdé podmínky. Hashtagem „vyřízení, ale šťastní“ jasně dala najevo, jaká na výletě panovala atmosféra. Herečka syna často nazývá Sluncem, ale to jeho pravé jméno určitě není. Podle webu supermamy.maminka.cz se chlapeček jmenuje Mikuláš. Prozradil jim to zdroj blízký rodině Rambových. Na to, zda je to skutečně pravda, si budeme muset ještě počkat.