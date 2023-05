Televizní hvězda ve strachu: Syn po narození prodělal operace, málem nepřežil

Zdroj: Česká televize

Někdejší hvězda televize Nova, a také pořadu 168 hodin, reportérka Tereza Robinson, to v životě neměla vůbec snadné. Na výchovu první dcery zůstala dlouhou dobu sama a její syn trpí velmi vážnými onemocněními srdce.

Tereza Robinson roky pracovala jako televizní reportérka pro TV Nova a také pro Českou televizi, konkrétně pro pořad 168 hodin. Přitom zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že se z Terezy stane televizní hvězda, vystudovala totiž střední zdravotnickou školu. Měla vzor v rodině, její maminka pracovala v kardiocentru v Motole.

Od mládí Tereza toužila po velké rodině. Už ve třiadvaceti letech se jí narodila dcera Laura. Bohužel však vztah s Lauřiným tatínkem nevydržel a ona tak zůstala na výchovu dcery sama. Dlouhou dobu pak trvalo, než se znovu zamilovala a pustila si do života dalšího muže.

Opět ji přesvědčila až vidina velké rodiny a muže, který by byl skvělý táta. Bohužel však po porodu syna místo okamžiků radosti přišlo období hrůzy. Její syn Ondřej se narodil s osmi srdečními vadami. Hned po porodu tak musel podstoupit několik vážných operací, kdy vůbec nebylo jisté, zda vůbec přežije.

Syn moderátorky se narodil s komplexní srdeční vadou

Od té doby se život rodiny otočil vzhůru nohama a veškerá pozornost se upřela na malého Ondráška. Tereza se vzhledem k obtížné situaci rozhodla už žádné další děti nemít. Láska k partnerovi ji však nakonec přesvědčila jít ještě do jednoho, a díky tomu se narodil zcela zdravý Vojta, který vnesl do posmutnělé rodiny moderátorky nové světlo a štěstí.

„Z celé téhle situace jsem byla vzteklá. Říkala jsem si, že je přece strašné, co se mi děje. Dnes už se na osud nezlobím. A jsem šťastná, že mám ty děti, co mám. A jsem ráda, že mohu pomáhat lidem v těžkých situacích,“ řekla Robinson pro Český rozhlas.

Tereza se časem naučila žít s těžce nemocným synem a začala se více zajímat i o jiné lidi. Stala se z ní mentorka a koučka, která pomáhá lidem, co neumí najít životní cestu. Snaží se společně s nimi dojít k jejich novým začátkům a naplnit jejich cíle a přání.

Učí ostatní vypořádat se s ranami osudu

K této pomoci založila nadaci Srdcem Robinson, v níž pomáhá zdravotně znevýhodněným rodinách. Sama ví, jaké to je žít s těžce nemocným dítětem a nyní se snaží, aby se ani ostatní nezhroutili a naučili se i s touto překážkou užívat si života naplno. Také podporuje děti, co takovou diagnózou trpí, aby se co nejlépe zapojily do života.

Koučink je pro Terezu kromě práce i posláním a bere ho jako to, co mělo vzniknout z její složité životní cesty. Díky práci v médiích umí klást ty správné otázky, což je v její současné profesi velmi důležité. Navíc je velmi dojemné, že se díky svému vlastnímu utrpení stala pro mnoho lidí andělem.