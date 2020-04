Novinářka Tereza Spencer je po smrti: Hlídala ji zvířata, když ji zradilo srdce

„Přátelé, je mi moc líto, dnes ráno byla nalezena mrtvá Terezka. Zřejmě srdíčko, se kterým byla dlouhodobě nemocná. Na tváři měla klidný výraz jakoby spala. Zemřela včera doma kolem 22. hodiny u cigárka v posteli se svými milovanými - fenkou Chelsie a kočičkou Prckem Feliz,“ napsala Martina.

„Myslím, že si to objednala hezky, ale moc brzo. S Terkou byla legrace, někdy i vášnivé debaty o geopolitické situaci ve světě, byla svá, chytrá, vášnivá, rebel a přitom citlivá. Byla jedna z těch novinářek/ů, kteří neseděli v hotelu u rautu a šli do města a zjišťovali v místních ulicích od lidí, jaká je situace a ne vždy to bylo bezpečné,“ popisovala kamarádka, jak odvážná Tereza byla.