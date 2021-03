Tereza Těžká: Hvězda filmu V síti řekla, jaké je randit s pěti lidmi najednou!

Tereza Těžká si zahrála hlavní roli v dokumentu o pedofilech V síti. Zatímco ve filmu hraje zakřiknutou dvanáctiletou holčičku, v reálu má herečka pořádně divoké soukromí. Těžká vyznává polyamorii a randí s pěti partnery zároveň! Jak podobný styl života funguje?

Tereza Těžká se již před časem veřejně přihlásila k pansexualitě. Tehdy herečka přiznala, že má vztah nejen se svým manželem Honzou, ale také s milenkou Áňou.

"Panuje kolem polyamorie spousta mýtů, třeba jakože spím úplně s každým, že jsem promiskuitní nebo že zahýbám svému manželovi a jsem mu nevěrná, ale tak to vůbec není. Je to forma nemonogamního vztahu. Je to životní styl, touha nebo způsob vztahů, kdy chce člověk žít v několika vztazích s informovaným souhlasem všech zúčastněných. Existuje několik forem polyamorie a polyvztahů, jsou třeba tři lidi, kteří žijí pohromadě, nebo dva páry žijící pohromadě," vysvětlila Těžká.

Do vztahu ale od té doby přibyly další dvě osoby. Hvězda filmu V Síti si našla dalšího milence a její manžel milenku.

Tereza Těžká si našla dalšího milence do polyamori vztahu, už je jich pět

Nového milence Petra zná Tereza Těžká už dlouhé roky, vztah spolu mají ale necelý rok. Petr je ve vztahu pouze s ní, se zbytkem partnerů tohoto zamotaného pětiúhelníku se nestýká.

"Známe se už pět let, vztah máme tři čtvrtě roku. Tím, že není moc aktivní na sociálních sítích a hlídá si svoje soukromí, tak to může klamat, že ten vztah je víc upozaděný, ale tak to není," prozradila herečka webu Super.cz.

Těžká mimo jiné popsala, jak dokáží v tolika lidech fungovat a jak mají mezi sebou rozdělené partnery.

Herečka vysvětlila, jak vztah v pěti lidech funguje

"Společný vztah máme s mojí přítelkyní a s manželem, ale zároveň má každý vztah samostatně, takže se vídáme i jednotlivě. A do toho má Honza ještě jednu přítelkyni, se kterou zase já nejsem ve vztahu, a můj přítel Petr zase není ve vztahu s Honzou a s Áňou. Ale zároveň se všichni navzájem známe a jsme k sobě hodně otevření. Honza s Petrem jsou docela dobří přátelé. Ta komunikace tam probíhá ze všech stran," objasnila Těžká.

Lidé v komentářích ale pro herečku a její netradiční vztah příliš pochopení nemají. "Tereza Těžká mi přijde spíš lehká," nebral si servítky jeden z komentujících a nebyl rozhodně sám.

"Natočí film V síti - o tématu kybergroomingu a pak přiznává že má vztah z více lidmi na jednou? Tady asi někomu dobře houká v bedně, ne?" píše pan Roman.

Těžká ale předem věděla, že pro většinu lidí bude její polyamorijní vztah šokující, a tak si z kritiky nic nedělá a užívá si neomezené lásky dál.