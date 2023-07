Dcera slavné feťačky Katky: Tereza žije s dívkou, expřítel jí sprostě nadává

Zdroj: Jiří Hadač / CNC / Profimedia

Jeden čas to vypadalo, že se dcera nejznámější narkomanky Katky z dokumentu Heleny Třeštíkové, vydala zcela jiným směrem, než její závislá matka a patnáctiletá Tereza se snažila prozradit na TikToku. Ačkoliv byla v minulosti dospívající slečna na této síti velice aktivní, v poslední době se po ní slehla zem. Přítel Bradáčové ovšem na sít stále nahrává velice podivná videa.

Helena Třeštíková dlouhé roky mapovala život feťačky Kateřiny Bradáčové. Díky dokumentům slavné režisérky tak narkomanku na heroinu zná bezmála každý občas u nás a to mimo jiné i proto, že se film pouští ve školách jako odstrašující případ.

Katka před patnácti lety přivedla na svět dceru, kvůli závislosti ale přišla o možnost se o holčičku starat ihned po narození. Dnes je z Terezky již dospívající slečna a před dvěma lety začala být velice aktivní na sociální síti TikTok, kam umisťovala různá videa.

Na spoustě z nich byla s přítelem Jirkou, s tímto vztahem je ale konec. Bradáčová se totiž zamilovala do dívky.

Jsem bisexuálka

"Jsem bisexuálka. Začala jsem to pociťovat, když mi bylo asi deset let. Jsem napřed než moji vrstevníci, takže je pochopitelné, že jsem to tušila brzy. Teď v patnácti letech o sobě můžu říct, že to vím na sto procent. Daly jsme se dohromady přes TikTok. Ona mi okomentovala video, pak jsme si dlouho psaly," svěřila se Tereza Bradáčová Expresu.

"Babička podporuje LGBTQ komunitu a nic proti nám nemá. Jsem její dcera a to se vším všudy. Ať jsem na holky, nebo na kluky, tohle náš úžasný vztah nemění. Hlavně, ať jsem šťastná. A k té LGBTQ komunitě, jsme lidé stejně jako heterosexuálové a myslím, že v 21. století bychom měli mít stejná práva. Láska je láska," dodala ke své orientaci.

Zatímco Terezka si užívá novou lásku, její bývalý přítel evidentně zatím rozchod nerozdýchal. Na TikToku umisťuje videa, ve kterých si nebere servítky a vysílá ostré vzkazy, nejspíš právě Bradáčové. "Já na tebe se*u ty zas*aná děv*o! Se*u na tebe ty zas*aná děvko! Choď si s kým chceš, p*chej si s kým chceš, ale mně už nepiš ani nevolej ty zas*aná děvko. M*dám na tebe, dě*ko vyjebaná, vole," rozčiluje se Jirka v jednom z posledním příspěvků. Následně pak teatrálně nastoupí do svého vozu a odjede. Tereza si ale nejspíš z jeho výhrůžek nic nedělá, jelikož sama už není téměř dva roky na této platformě aktivní.