Thajský král a jeho zvláštní choutky: Manželství s bodyguardem a upocené tílko

Tu vyhnal do Anglie obviněním, že ho podváděla s 60letým dědou. Upřímně, divil by se někdo? Na začátku století se Maha oženil v pořadí s třetí ženou, servírkou Srisasmi. Svatbu tutlali až do roku 2005, kdy se jim narodil syn. Ačkoliv byl v té době stále princ, měl tu moc zvolit generála vzdušných sil svého pudla jménem Fufu. Protože mu ti přišlo vtipné a nikdo nemohl jeho rozhodnutí vetovat.

Přesouváme se do roku 2015. Obyvatelé Thajska svého prince neměli rádi, už jen proto, že to byl obrovský záletník a rozmazlený jedináček, který dostal vše, po čem toužil. Nikdo se na něj nemohl křivě podívat, ani tehdy, kdy se po ulicích města procházel s falešným tetováním a bílým tílkem.