Roztomilý chlapec z Lásky nebeské vypadá i po letech téměř stejně: Co dělá dnes?

Když se ve svých dvanácti letech objevil ve filmu Láska nebeská, neměl dle svých slov sebemenší tušení, jak snímek změní jeho život i jeho profesní kariéru. Dnes je Thomasi Brodie-Sangsterovi třicet let a dostává jednu pracovní nabídku za druhou. Jak se od natáčení dnes už klasického vánočního snímku změnil?

Romantická komedie Láska nebeská dnes patří ke kultovním filmům, bez kterého si spousta diváků nedokáže vánoční období ani představit. Není to zdaleka jen propracovaný příběh, co fanoušky na snímku zaujalo, ale především postava roztomilého klučiny Sama v podání mladého, tehdy dvanáctiletého, herce Thomase Brodie-Sangstera, pro kterého se jednalo o jednu z jeho vůbec prvních rolí.

Překvapení během natáčení

Thomas byl podle webu PEOPLE velmi překvapený, když poprvé zjistil, jaké hvězdy se ve filmu společně s ním objeví. „Pamatuji si, když jsem získal tu roli a šel jsem na čtecí zkoušku. V té době jsem ještě nevěděl, kdo všechno ve filmu vlastně hraje. A tak jsem tam šel a říkal jsem si, jak je skvělé, že jsem roli získal a byl jsem vděčný, že mám další práci. A pak najednou do místnosti začali vcházet slavní herci a já si uvědomil, že jde pravděpodobně o hodně velký projekt,” nechal se pro PEOPLE Thomas slyšet.

Herec si po získání role ani nebyl jistý tím, zda film zamíří do kin, nebo půjde o menší projekt, který zamíří přímo na VHS a DVD. „Cítil jsem se trochu trapně. zeptal jsem se, jestli film půjde do kin. Odpověděli mi, že rozhodně ano. Neměl jsem do poslední chvíle tušení, o co vlastně půjde. Potom mě ale uvedli do místnosti a posadili mě mezi padesát dobře známých a úžasných herců. V ten moment jsem si poprvé uvědomil, čeho jsem se to vlastně stal součástí,” dodal ještě.

Role mu změnila život

Brodie-Sangster dále přiznal, že je díky roli stále často mezi fanoušky poznáván, hlavně pak v období Vánoc, kdy se snímek Láska nebeská vysílá v televizích po celém světě. Minuly rok se rozhodl vyhnout fanouškům a odjel na výlet do Peru. Ukázalo se, že je v jedné z latinskoamerických zemích dost možná známější více než kdykoliv jinde na světě.

„Říkal jsem si, že když odjedu do hor v Peru, užiji si dobrodružství a tak nějak se na chvíli ztratím z očí veřejnosti… Ukázalo se, že jsem v Peru dost velkou hvězdou. Známější než kdekoliv jinde na světě. Každý den, když jsem odcházel z hotelu, jsem se fotil s fanoušky,” vyprávěl o své dovolené, která měla být odpočinková a nakonec taková tak úplně nebyla.

Z jednoho filmu do druhého

Herec Thomas Brodie-Sangster byl za svou roli ve filmu Láska nebeská dokonce nominován na Golden Satellite Award a A Young Artist Award. Jeho sláva stoupala výš a výš. Při natáčení filmu Tristan a Izolda se dostal i do České republiky. Ve filmu ztvárnil mladého Tristana, kterého v dospělosti vystřídal James Franco.

Objevil se v populární pohádce Kouzelná chůva Nanny PcPhee, ve filmech jako Jasná hvězda, Smrt superhrdiny, Láska až za oběžnou dráhu nebo Star Wars: Síla se probouzí. Jeho nejaktuálnějším počinem je seriál straemovací služby Netflix s názvem Dámský gambit, kde se objevuje po boku mladé a nadějné herečky Anyy Taylor-Joy.