Veřejně vypere špinavé prádlo! Otec Meghan Markle vystoupí v novém interview

Meghan Markle by se měla radovat z narození holčičky Llibet Diany, je ale dost možné, že se třese strachy. V neděli bude totiž odvysílán rozhovor jejího otce Thomase Markle, který poskytl jedné z australských televizních stanic. A v ukázce naznačil, že má v plánu před zraky milionů diváků vybrat špinavé prádlo!

Zatímco Harry má problémy se zbytkem královské rodiny, Meghan si nemůže přijít na jméno se svým otcem Thomasem Marklem. Ke sporům došlo krátce před její svatbou s Harrym. Její otec ji měl dle původních plánů doprovodit k oltáři, vyšlo však najevo, že světovým médiím rozprodával své fotografie, přestože tvrdil, že chce, aby jej média nechala na pokoji. Meghan mu posléze napsala dlouhý dopis, ve kterém uvedla, nakolik ji otec zranil a vyčítala mu hned několik věcí.

Thomas se ale k celé události postavil po svém a dopis poskytl vydavatelství Associated News, které jej prostřednictvím deníků Daily Mail a Daily Mail Online naservíroval pod nos široké veřejnosti. Dcera se svým otcem nyní již více než tři roky nepromluvila ani slovo. To by se ale brzy mohlo změnit.

Prosí o odpuštění

Otec Meghan si dost možná po narození vnučky Lilibet Diany uvědomil mnoho věcí. Podle webu Gazette&Herald nyní svou dceru zoufale prosí o odpuštění „jedné hloupé chyby”. Rád by se setkal se svými vnoučaty a doufá, že se tak také stane. „Budu velmi zklamaný, pokud si nebudu moct pochovat svou vnučku,” uvedl v ukázce na interview. Meghan jej dle jeho slov o narození malé Lilibet ani neinformovala. Thomas se o vnučce prý dozvěděl z rádia.

Praní špinavého prádla

Navzdory Thomasovo tvrzení, v němž uvedl, že touží po odpuštění a rád by se setkal se svými vnoučaty, působí jeho výstup v interview poněkud rozpačitě. Dle jeho výpovědi je patrné, že bude rozebírat i různé problémy, které se svou dcerou měl. „Chceš prát špinavé prádlo? Tohle je poprvé, co o něčem takovém budu mluvit,” říká Thomas na konci traileru.

Jeho projev je tak značně matoucí. Přestože, jak sám tvrdí, chce, aby mu jeho dcera prominula vše, co napáchal, je velmi pravděpodobné, že rozhovorem napětí mezi ním a Meghan ještě posílí.

Thomas Markle se objeví v novém rozhovoru

Zdroj: Youtube