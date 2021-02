Tiger Woods po děsivé nehodě: Kariéra v ohrožení. Jak to s ním vypadá?

Nejznámější golfista planety Tiger Woods unikl jen o vlásek jisté smrti. V úterý totiž havaroval se svým SUV v jižní Kalifornii. S autem, které se před zastavením několikrát přetočilo, vyletěl ze silnice a z vozidla jej s mnohočetným poraněním museli vyprošťovat hasiči. Právě vážná poranění by mohla sportovci v budoucnu znemožnit návrat na zelený trávník.

Jeho fanoušci a rodina zůstali v šoku. V úterý 23. února se slavný golfista Tiger Woods vydal na projížďku po jižní Kalifornii, když za dosud neobjasněných okolností vyletěl s autem ze silnice. Vozidlo po nehodě bylo na odpis a Woods jako by jen zázrakem přežil. Z hrůzné události si však odnesl několik zlomenin, nejhůře to odnesly jeho kotník a holenní kost. Sportovec nyní leží v nemocnici, je však podle deníku Los Angeles Times mimo ohrožení života.

Tyč a šrouby v noze

Bližší informace o zdravotním stavu golfisty zatím nejsou známé. Očekává se, že Tiger Woods v nadcházejících týdnech odhalí, s jakými následky se bude muset v důsledku svých zranění potýkat. Detailnější popis jeho poranění však na Twitteru popsal lékař Anish Mahajan.

„Pan Woods utrpěl rozsáhlé ortopedické poranění na jeho pravé dolní končetině, která byla ošetřena během pohotovostní operace. Otevřené zlomeniny postihující horní a dolní části holenní a lýtkové kosti byly napraveny zasunutím tyče do končetiny,” píše lékař na Twitteru. „Další zranění v podobně zlomených kostí na kotníku a chodidle byly ošetřeny zaoperováním šroubů,” dodává ještě.

Trvalé následky

Vzhledem ke všem zraněním, která jsou skutečně rozsáhlá, se nabízí otázka, zda se golfista vůbec někdy vrátí na profesionální sportovní dráhu. „Tato zranění mají velkou spojitost s případnou posttraumatickou arthritidou,” nechal se slyšet lékař Woodse. „To vyvolává obavy nejen o to, zda bude moct Tiger znovu hrát golf, ale celkově o dopad následků na jeho život. Mohl by do konce života trpět velkými bolestmi,” dodal ještě.

V současné době je však předčasné hovořit o následcích, neboť se čeká, až se ukáže, jak dobře se rány hojí. Stejně se tak doufá, že se na místech, kde došlo k otevřeným zlomeninám, neobjeví infekce, která by rekonvalescenci značně zkomplikovala. Tak či tak má před sebou golfista hodně dlouhou cestu, než se plně zotaví…