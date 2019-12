Tim Tolkki: Tajemný e-mail od milenky! "Teď už vše chápu," tvrdí manžel Gottové!

Manžel Dominiky Gottové, Tim Tolkki se poslední týdny vybarvil v pěkném světle. Maniodepresivní muzikant zahořel láskou k mladé zpěvačce Claudii Pearl a hodil za hlavu téměř dvacet let manželství s Dominikou!

Gottová už příšerné chování Tima nevydržela a utekla z Finska do Čech, kde by ráda začala nový život. Její muž mezitím vyrazil na dobrodružnou cestu do Mexika, kde ho měla čekat Claudie s otevřenou náručí.

Láskyplné přivítání se bohužel nekonalo a Tolkki se ocitl uprostřed cizího města sám a nevěděl, kam dál. Milenka si ho prý všude zablokovala a ozvala se až teď, po dlouhých čtyřech dnech, kdy se ji snažil muzikant najít!