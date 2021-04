Dominika Gottová: Manžel jí nepomůže! V Mexiku propadl, zažil podraz a nezájem!

Timo Tolkki nechal svou manželku Dominiku Gottovou ve Finsku a odletěl do Mexika, kde plánoval vydělat peníze na své dluhy a společný život s dcerou slavného zpěváka. Jenže hudebníkovi se nedaří, na jeho kurzy se nikdo nehlásí a navíc ho vydírá bývalý kamarád!

Dominika Gottová se už několik týdnů zabydluje ve Finsku, kde dostala se svým manželem Timem Tolkkim státní byt. Před nedávnem se dcera Karla Gotta ozvala s tím, že v Helsinkách nastoupila do léčebny.

"Tady v Helsinkách jsem byla už před třemi roky na jedné klinice, kde mi z tohoto pomohli. A tak jsem se rozhodla tu léčbu znovu podstoupit tady, kde mám klid. K tomu se pokusím zbavit i závislosti na alkoholu. Ale ty léky jsou teď podstatnější, zničila jsem si tou závislostí tělo a bylo to už nebezpečné. Mám teď jiné léky, které mě uklidňují a spím po nich," řekla nedávno Gottová Super.cz.

V léčebně ale nevydržela Dominika ani dva týdny a nechala se propustit do domácího léčení. Na to je úplně sama, Tolkki se totiž v Mexiku marně snaží vydělat alespoň nějaké peníze. Tatím to ale spíš vypadá, že za cestu bude nakonec ještě doplácet.

Tolkkiho začal vydírat chilský kytarista

Timo Tolkki si dokázal za svou krátkou existenci v Mexiku vyrobit spoustu nepřátel. Hudebník se rád se svými zážitky svěřuje sledujícím na Facebooku, kam pravidelně píše o tom, jak se mu v cizí zemi daří.

"Jen pár slov k tomuto chilskému kytaristovi Vergarovi. Pomohl jsem mu s nahráním kytarového sóla k jeho projektu a místo mého obvyklého poplatku 250 dolarů jsem si vzal jen 50. Svým způsobem jsem to navíc také zaplatil sám, jelikož jsem si musel rezervovat studio. Včera mě oslovil a požádal mě, abych tuto píseň sdílel na mém Facebooku, což jsem slíbil že udělám, ale zapomněl jsem na to. On mi pak napsal na Whatsapp asi dalších dvacet zpráv, ve kterých na mě naléhal, abych udělal, co jsem slíbil. Když jsem poukázal na jeho narcistické chování, začal na mě útočit," svěřil se Tolkki se svou nemilou příhodou.

Dotyčný hudebník měl následně začít Tolkkiho napadat, že ho milují fanoušci jen proto, že byl kdysi členem kapely Stratovarius. "Je zřejmé, že úplně zapomněl, že jsem ve Stratovarius napsal 97% hudby a většinu textů. Takže jen proto, že jsem nesdílel jeho sólo, začal přidávat i výhrůžky. Údajně zná lidi, které jsem v Mexiku obtěžoval, nebo je podvedl, jeho slova ale nemají podstatu. Jsem, stejně jako mnoho dalších slavných lidí, často obviňován z mnoha věcí bez věrohodných důkazů," brání se Fin nařčením.

Tolkki se za Gottovou nechystá, i když mu kšefty v Mexiku nevychází

Kromě koncertů se snaží Tolkki v Mexiku rozjet on-line Masterclass, kde chce předávat hudebníkům své hudební zkušenosti. Už po příjezdu do země si ale Timo stěžoval, že o jeho kurzy nikdo nejeví zájem. To se od té doby příliš nezměnilo.

"Na Online Masterclass roku 22.4 jsme prodali zatím pouze pět vstupenek a bohužel to nestačí, aby se akce uskutečnila. Musím zaplatit náklady na HD kameru, štáb i studio. S tak nízkým počtem zájemců to nevychází. Vidím, že moje Masterclass nejsou zajímavé pro lidi, i když bych čekal, že to bude jinak.

Obzvlášt pro hudebníky v Latinské Americe, protože obsahuje mnoho informací o tom, jak prorazit celosvětově v hudbě. Jsou to téměř tři hodiny informací za jen patnáct dolarů. Tento týden tomu dám čas do pátku, ale pokud budou tržby stále takto chudé, budu to muset celé zrušit. Ti lidé, kteří už zaplatili, samozřejmě dostanou peníze zpět," napsal zdrcený Tolkki.



Ačkoliv jsou lekce pro hudebníky zatím totální propadák, Timo se pochlubil, že o jeho turné fanoušci zájem mají. "Byl jsem právě informován, že moje první show v Chile je vyprodaná. Už se nemůžu dočkat, až si zahrajeme. A v září se chystám na další turné po celé Latinské Americe," plánuje muzikant.

Kdy se ale hodlá vrátit za svou manželkou, kterou nechal samotnou ve Finsku? To ukáže až čas… Je ale jasné, že podle množství práce se Tolkki za Gottovou vracet v příštích měsících nehodlá.





Gottová má díky dlouhodobé konzumaci alkoholu zničené zdraví.

Zdroj: Youtube