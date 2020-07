Návrat Tima Tolkkiho: Rozchod s mladou milenkou a koncert pro pár lidí!

Timo Tolkki je sice v Praze teprve pár dní, ihned se ale pokusil vydělat peníze během streamu, kde žádal své fanoušky o milodary, protože údajně nemá po koronaviru kšefty.

Otřesné vystoupení bývalé rockové hvězdy ale připomínalo špatnou karaoke párty po flašce vodky a sáhodlouhé proslovy mezi písněmi také nesklidily zrovna ovace! Na koncert se dívalo kolem 10 diváků, ačkoliv Tolkki ho avizoval dopředu a dokonce uvedl celosvětové časy živého vysílání. Výsledek byl ale naprostý propadák.

Jelikož hudebníkovi teče do bot a brzy mu nejspíš dojdou i drobné, které si půjčil na první dny od svých rodičů ve Finsku, může brzy Gottová očekávat u svých dveří nechtěného návštěvníka! Sama přiznala, že by ji stále manžel rád získal zpět! "Timo by se vrátil, kdybychom bydleli spolu, ale na to já nechci přistoupit," řekla deníku Blesk nedávno s tím, že se ale s Tolkkim sejde jako kamarádka. Říká se ale, že stará láska nerezaví! Tak se necháme překvapit, kam tato love story tentokrát zajde…