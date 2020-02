Náruživá Dominika Gottová jako ďábelská divoška: Šokující slova Timo Tolkkiho!

O monogamii se tedy ale rozhodně hovořit nedá. I když Dominika popisovala nevěru manžela jako největší křivdu, podle něho je všechno trošku jinak. Léta manželství si prý zpestřovali románky s někým jiným. O tom, nutno podotknout, Dominika neřekla ani slovo. Timo se tomu naopak nebránil. „My jsme se podváděli oba. Ona mě také podvedla. Je to už dlouho,“ popsal, jak to u nich chodilo. Manžel Gottové dokonce ví, o koho šlo.

„Bylo jich hodně,“ pokračoval Timo. Na otázku, jak to ví, měl Timo jednoduchou odpověď. „Řekla mi to. Já jsem ji taky podvedl s pár dívkami. Měli jsme takzvaný otevřený vztah,“ rozhodl se jít s pravdou ven muzikant. „Ano, věděli jsme to o sobě a akceptovali to. My jsme to nenazývali nevěrou,“ objasnil jejich společnou úmluvu Tolkki.