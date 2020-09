Ví to Dominika Gottová? Timo Tolkki slaví nečekané zásnuby!

Timo Tolkki o sobě a svém životě dává pravidelné informace na svůj Facebook, proto jsou jeho fanoušci po celém světě dopodrobna informovaní o každém jeho kroku.

Manžel Dominiky Gottové, se nedávno zjevil v Praze, kde se zdržel pouhých pár dní, a pak se vydal do své rodné země, tedy do Finska. Odtud se ale psychicky nemocný muzikant rozhodl opět odletět do Mexika, kde už opakovaně zkoušel štěstí.

Tentokrát ale pobyt Tolkkiho prý připomíná scénář z divokého westernu! Timo tvrdí, že mu jde o život a to není jediný problém který aktuálně řeší. "Mám velké problémy se zdejší policií. Policisté na ulicích mají samopaly a jsou velmi agresivní. Bojím se o svůj život. Jestli jsem někdy potřeboval pomoct, tak je to teď! Jednou mě už zatkli a mohou mě kdykoliv zavřít do vězení," popisoval Tolkki své krušné dny. Podle událostí posledních dní se ale situace opět posunula zcela jiným směrem! Muzikant začal podnikat a našel znovu svou lásku!