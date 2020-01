Překvapení pro Dominiku Gottovou: Manžel je v Praze a chce ji získat zpět!

Vztah Tima Tolkkiho a Dominiky Gottové stále není zcela dořešený. Manželé na sebe i přes bolestivý rozchod stále myslí a ani jeden nezatracuje šance, že by se mohli k sobě vrátit. Depresivní muzikant chystá cestu do Prahy, jeho termín se ale vůbec neshoduje s tím, co řekla jeho manželka! Ví Gottová o tom, že se za ní manžel chystá?