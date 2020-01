Přiznání Timo Tolkkiho: Gott mě hluboce miloval, kvůli Ivaně k tomu nedošlo

Stále ještě manžel Dominiky Gottové přijel na pár dní do Prahy, aby uctil památku Mistra a získal zpět srdce své ženy, která požádala o rozvod. S grácií to Timo Tolkki rozhodně nezvládl. Jakožto maniodepresivní alkoholik vypil na co přišel neváhal v nočních hodinách prohlašovat, že ho Karel Gott miloval.