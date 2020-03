Skončíš sama! Tolkki nakládá Gottové za to, že se k němu nechce vrátit

Zkrachovalý muzikant Timo Tolkki odjel do Jižní Ameriky, protože tam měl pár kšeftů. Zpět do České republiky, kde se chystal usadit, se ale kvůli pandemii koronaviru nedostal. Kdyby se tak stalo, plánoval se vrátit k Dominice Gottové, která o to však vůbec nestojí.