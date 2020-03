Pomatený manžel Dominiky Gottové Tolkki: Chci koronavirus, bude ze mě anděl!

"Odmítám zůstat doma, ukážu ďáblovi svůj vztyčený prst! Pokud je můj osud zemřít takto, půjdu tomu přímo naproti a půjdu zpět tam, odkud jsem přišel a to je nebe!" šokoval Tolkki svým nezodpovědným přístupem.

Maniodepresivní hudebník odmítá přijmout jakákoliv bezpečnostní opatření, jako je nošení roušky, či dodržování karantény! V Mexiku je zatím pandemie sice teprve na začátku, ale nakažených rychle přibývá! K dnešnímu dni necelých 400 případů a čtyři úmrtí.



Tolkki ovšem situaci zcela ignoruje a opakuje, že se klidně COVIDEM-19 nakazí a zemře, pokud to bude jeho osud. Dominika Gottová už delší dobu tvrdí, že její manžel nutně potřebuje odbornou pomoc a Timo to bohužel svým chováním jen potvrzuje. Tak doufejme, že se bez ochrany pohybující Fin jen tak brzy nedostane zpět do Čech, aby zde nešířil nákazu. Zatím to jistí zavřené zahranice a tak si mezitím jeho žena může alespoň užít trochu klidu!