Timo Tolkki je pracovně v Mexiku, schází se tam ale s tajemnou Isabel

„Věděli jsme to o sobě a akceptovali to. My jsme to nenazývali nevěrou,“ objasnil jejich dohodu Tolkki. Ženy má prostě rád a nehodlá se jich vzdát. Kromě nich by ještě nikdy neopustil svoji kytaru. Hudbou žije a žít chce dál. Dluží sice hodně peněz, ale věří, že na dluh muzikou vydělá.

„Uzavřeli jsme dohodu, že já zaplatím svoje dluhy a ona nemusí platit nic. Činí to 80 tisíc euro (skoro dva miliony). Prostě se to stalo. Měl jsem vlastní společnost. Nepovedlo se to,“ svěřil se Timo s tím, jak zbavil Dominiku dluhů. Správně by část dluhů měla padnout na ni, vzhledem k tomu, že je pořád jeho manželka, ale to se nestane.