Timo Tolkki: Nežiju a nemiluju! V lednu se vracím k Dominice!

"Nežiju a nemiluju. Tak se v lednu vracím ke své ženě Dominice," představil Tolkki své divoké plány. Jeho manželka Dominika Gottová ale nejspíš o jeho záměrech nemá ani tušení.

Dcera známého zpěváka se snaží dostat z hrůzné zkušenosti, kdy měl její manžel sex s milenkou přímo před jejím zrakem a poslední na co myslí, je návrat!

To potvrdila i ve svém prvním rozhovoru po návratu. K Tolkkimu se rozhodně vracet nehodlá, naopak by ráda potkala nového muže. To však tvrdohlavého muzikanta příliš nezajímá a chystá se odjet do Prahy!