Timo Tolkki zažívá v Mexiku muka: Novou lásku už nechce a touží po Dominice

Svoji lásku chce pevně obejmout a už ji nikdy nepustit. Někomu se to však může zdát zvláštní, protože ještě nedávno o ní příliš lichotivě nemluvil. „Je mi jí moc líto. Bývala vždy plná života, přeji jí jen to nejlepší, ale myslím si, že skončí jako její matka. Bude žít sama po zbytek svého života. Jsem si jistý, že se to stane. Já na ni čekal několik měsíců, ale už jsem jí řekl, že dále čekat nemohu,“ konstatoval, když ho Dominika nechtěla.

Teď po něm ale zřejmě touží, což tedy říká jenom on. Dominika si soukromí střeží a soustředí se na svůj život. „Mám se dobře, jsem moc ráda, že mi vyšlo to nové bydlení, na které jsem dlouho čekala. Ještě bude trvat nějaký čas, než si ho byt zařídím, ale to můžu dělat za pochodu,“ popsala stávající situaci Gottová.