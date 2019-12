Timo Tolkki si užívá s novou kočičkou. Je to pravý opak Dominiky Gottové!

Zpěvu se věnuje od osmi let a Timo byl vždycky její vzor. Na Facebooku se ze svých citů otevřeně vyznává. „Naučila jsem se díky němu být více empatická, tolerantní a chápavá,“ tvrdí. „Teď je ve své zemi a nahrává to, na čem, jsme spolu pracovali,“ dodala zasněně dívka. Claudii zjevně nevadí, že je Timo psychicky nemocný. Rozhodla se, že to překoná. To Dominika Gottová už to dávno vzdala.