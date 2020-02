S Dominikou Gottovou je konec! Timo Tolkki hledá ženu snů a takhle má vypadat

Zpracovatelé ovoce, zeleniny a příbuzných produktů Výrobní dělník/ce v potravinářské výrobě. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17520 kč, mzda max. 19600 kč. Volných pracovních míst: 8. Poznámka: manipulační práce, obsluha strojů a výrobní linky, průběžná kontrola kvality surovin/výrobků, balení a ukládání výrobků, vzdělání v potrav. oboru vítáno, dobrý zdrav stav, příspěvek na stravování, flexibilní systém benefitů, naturální mzda, 5 dní volna navíc, prac. poměr na 1 rok s možností prodloužení. Pracoviště: Slovácká fruta, a.s., Na Drahách, ďż˝.p. 814, 686 04 Kunovice. Informace: Gabriela Majíčková, +420 572 534 854,+420 603 488 372.

Kuchaře na českou kuchyni hledáme do naší provozovny v Praze 2, ul. Jaromírova, prac. doba po-pá od 5.00hod. do 13.00hod. Samostatnost, spolehlivost a zkušenosti s českou kuchyní podmínkou. Plat 30.000 Kč čistého. Zájemci volejte od 6.00 hod ráno do 15.00hod. na tel.: