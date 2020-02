Chce dům za Prahou a vlastní sekretářku! Tolkki chystá v Čechách velké věci

Je celkem jasné, že oba už teď žijí jiný život. Timo po návratu touží, ale Dominika nikoli. „Ona nechce. No já bych chtěl, ale ona ne. Je to její volba a já to respektuji. Jsme ale skutečně dobří přátelé. Na WhatsAppu si voláme každý den,“ řekl Tolkki Šípu. Vztah mají vskutku jako na houpačce. Záhadou zůstává, proč, pokud jsou tak dobří přátelé, pořádala tiskovou konferenci, aniž by o tom věděl.

Timo se na ní nakonec jen mihl a vypadal, že si z toho nic nedělá. Věděl, že ho za chvíli čeká výlet do Kostariky a následně Mexika, kde si odehraje pár koncertů. Možná při nich narazí na svou osudovou ženu. Aktivně totiž nikoho nehledá, ale kdyby se přeci jen někdo namanul, rozhodně by mu to nevadilo. „Prostě až to přijde, tak to přijde a stane se to,“ razí si heslo věčný snílek.