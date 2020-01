Timo Tolkki v ráži: Karel Gott mě miloval, za všechno může Ivana!

Timo Tolkki se bez koruny vydal z Mexika do Prahy s jasnou misí, ulovit zpět svou milovanou manželku Dominiku Gottovou. Dcera Karla Gotta už má ale svého psychicky nemocného manžela po krk a odmítá se s ním stýkat a finančně mu pomáhat.

Finský muzikant přiletěl do Čech o víkendu a za svůj pobyt už stihl ztropit pěknou neplechu! Neuctivá návštěva hrobu Karla Gotta v teplácích, pronásledování manželky a nesmyslná vyjádření do médií a mohli bychom pokračovat. Podivné jsou i slova Gottové, která vždy popisuje setkání s manželem úplně jinak než on!

Odlišné verze příběhů Tolkkiho a Gottové jasně naznačují, že Tim dávno nemá svou schyzofrenii pod kontrolou a prakticky neví co se s ním děje. Dominika říká, že jediná cesta pro jejího muže je návrat do Finska a požádat stát o financování léčby, jelikož je Timo bezdomovec a má milionové dluhy. Místo cesty zpět se ale začal Tolkki navážet do Ivany Gottové a nevypadá, že by se chystal Prahu jen tak opustit!