Timo Tolkki pomluvil Ivanu: Na pohřbu Gotta byla úplně bez emocí!

Život s ním byl složitý. Nešlo to prý vydržet, a tak se Dominika Gottová odstěhovala z Finska zpět do Čech a podala žádost o rozvod. To ale její manžel Timo Tolkki popírá. O Žádném rozvodu nikdy nebyla řeč a jejich vztah je zalitý sluncem. Právě proto přece přijel do Prahy a dává rozhovory kudy chodí. V nich také mimo jiné zmiňuje, co si myslí o Ivaně.