Ničivé vzpomínky Tima Tolkkiho: Beznaděj a noční můry kvůli smrti!

Timo Tolkki se svěřil, kam povedou jeho další kroky, když usmíření s manželkou nevyšlo. "Chci zpět do Mexika, mám tam zakázky. Co ale plánuji, je vydat knihu, mělo by to být už v březnu. Chtěl jsem vydat i album, ale to asi nestihnu," popsal Tolkki svou vizi budoucnosti.

V knize chce Tolkki popsat celý svůj život, včetně největšího trauma z dětství, kdy viděl svého otce spáchat sebevraždu! "Byl jsem malý kluk. Táta si pořezal na obou rukách žíly, tak, aby ho nikdo nemohl zachránit. Přišel jsem a všude byla krev, otec tam ležel v litrech krve a potom zemřel. Moje máma mě odvlekla pryč, ale nikdo mi nevysvětlil, co se vlastně stalo. Později, když jsem byl starší, jsem se snažil vyšetřit sám, co se vlastně tehdy stalo. Nemůžete se mi divit, že mám někdy stejné nápady jako on," šokoval Timo svým příběhem!

Předpoklady k bipolární poruše měl tedy hudebník nejspíš už z dětství, kdy viděl na vlastní oči děsivou smrt svého otce! Ačkoliv Tolkki tvrdí, že léčbu nepotřebuje, Gottová má na věc jiný názor!