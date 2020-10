Tisková konference vlády: Jaká nová nařízení přinesla?

Jelikož ani po vyhlášení nouzového stavu nedochází k poklesu nakažených, vláda od dnešní půlnoci zavádí tato nová pravidla:

- Zákaz volného pohybu od 21:00 hodin do 4:59 hodin! Výjimkou jsou však cesty do práce, výkon podnikatelské činnosti a dalšího výkonu povolání, cesty zpět do místa bydliště, poskytování zdravotní a sociální péče či veřejné dopravy, zásobování, neodkladné cesty kvůli ochraně zdraví či majetku, venčení psů.

- Pokud se rozhodnete svého pejska venčit po 21. hodině, tak pouze do 500 metrů od vašeho bydliště!

- Všechny firmy i státní a veřejné úřady musí nařídit svým zaměstnancům home office, pokud je to možné.

- Změna se bude týkat i otevíracích hodin obchodů! V neděli je vyhlášen zákaz maloobchodního prodeje, ostatní dny pak musí být prodejny zavřeny nejdéle v 20:00 a otevřít opět mohou od 5:00.

- Výjimku mají čerpací stanice, lékárny, prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících (letiště, železniční stanice, autobusová nádraží), prodejny ve zdravotnických zařízeních, restaurace (výdejní okénka).

Další změny se týkají velmi diskutovaných farmářských trhů, kde se uplynulé dny scházeli stovky lidí!