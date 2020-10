Mohl Jack z filmu Titanic přežít? Leonardo DiCaprio promluvil o kontroverzi

Přestože se DiCaprio z nějakého záhadného důvodu neodhodlal a nesdělil svůj názor, režisér Titanicu James Cameron to udělal za něj. V BBC pořadu Movies That Made Me se bavili o jeho megahitu a samozřejmě se diskuze stočila na kauzu s dveřmi. James řekl: ,,Nikdy jsem to neviděl jako debatu, je to pitomost."



,,Pojďme se vrátit k Romeu a Julii. Mohl být Romeo chytřejší a nevypít jed? Ano. Mohl se rozhodnout nevzít s sebou svou maličkou dýku, kterou se Julie nakonec zabila? Ano. Říká se tomu psaní."