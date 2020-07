Tobias Moretti komisař rex

Těžko říct, kdo byl oblíbenější seriálovou hvězdou: čtyřnohý Rex, nebo jeho pán, komisař Richard Moser? Pravda je, že chytrý německý ovčák vydržel v roli hlavního hrdiny podstatně déle než herec Tobias Moretti (59).

Kriminální příběhy vídeňské mordparty s názvem Komisař Rex patří k evergreenům, jaké jsou i ve smršti seriálů všeho druhu a žánrů vzácností.

Vlastně proč ne?

Tobias Moretti se narodil v roce 1959 v Innsbrucku jako nejstarší ze čtyř bratrů. Tatínek byl dělník, maminka (s italskými předky) učitelka. (Původní příjmení Bloéb si později herec změnil na Moretti podle matčina rodného jména.) Už jako kluk prokazoval nesporné hudební nadání, takže vystudoval kompozici na vysoké umělecké škole ve Vídni, ovládá několik hudebních nástrojů – piano, varhany, kytaru, klarinet… To vše ale vyměnil za herecká studia v Mnichově. Když jako uznávaný divadelní herec dostal v roce 1993 nabídku na Komisaře Rexe, bral to jako šanci: „Říkal jsem si, vlastně proč ne? Psy mám rád, scénáře jsou dobré, třináct dílů je příležitost se zviditelnit. Netušil jsem, že těch dílů bude mnohem víc a po víc než čtyřech letech budu muset produkci přemlouvat, aby mě propustila,“ vzpomínal.

Když se v roce 1998 objevil název epizody Moserova smrt, diváci byli zděšeni. Jejich modrooký strážce zákona zahynul kulkou psychopatického zločince. Ovšem produkce už měla připravené v rukávu náhradní eso a herec Gedeon Burkhard v tvrdé zkoušce obstál. „Byla to zcela nezapomenutelná kapitola mé kariéry, jsem rád, že jsem ji zažil, ale i změna je to, co žene herce dopředu,“ konstatoval už beze smutku „bývalý komisař“.

Otcovské štěstí

Odchod ze seriálu nebyla jediná změna: v roce 1997 se pohledný sympaťák oženil, po jeho boku se od té doby objevuje hobojistka Julia Wilhelm. Seznámili se na večírku s přáteli, kde byl slavný herec díky své kulinářské vášni „za kuchaře“. Julii jeho bezprostřednost imponovala. „Požádal jsem ji o ruku u jedné čerpací stanice. Bylo to tak trochu z legrace, na následky jsem v té chvíli nemyslel, ale už jsem to nemohl vrátit. Díky bohu!“ hodnotil po letech své životní rozhodnutí.

Manželé se přestěhovali na farmu nedaleko Innsbrucku a Tobias Moretti si k profesím herce, hudebního skladatele, muzikanta, režiséra a milovníka rychlých automobilů i motocyklů připsal ještě úspěchy respektovaného farmáře. A k tomu, jak nikdy neopomene zdůraznit, patří povinnosti vzorného táty dcery Antonie (15), syna Lenze Valentina (13) a benjamínka, tříleté Rosy Cäcilie. „Za to, že jsem šťastný a dá se říct i úspěšný člověk, vděčím osudu a své ženě,“ tvrdí. Točí někdy až pět filmů ročně, režíruje operní inscenace, znají ho diváci z jeviště mnichovské Kammerspiele i prestižní scény Residenztheater. Jeho herecký rejstřík je velmi rozmanitý: V uplynulém roce natočil upírskou komedii Ve stínu zrcadla , v níž se objevuje jako hrabě Dracula, na Berlinale měl světovou premiéru jeden z nejlepších rakouských filmů posledních let Temné údolí, v němž vytvořil hlavní roli. A určitě to není poslední epizoda jeho stabilní a dobře promyšlené kariéry.

Tobias Moretti (59)

* Díky úspěšné megasérii Komisař Rex ho znají v 80 zemích, včetně Číny.

* Na svatební cestu jeli s manželkou do proslulého jihoitalského města Amalfi.

* I na své farmě nedaleko Innsbrucku má „svého Rexe“, jen se jmenuje Pico.

* Mladší bratr Gregor je rovněž herec.