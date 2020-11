Timo Tolkki a Dominika Gottová: "Nejsme spolu," tvrdil rocker. Pak náhle otočil!

"Když u nás ještě bydlela, neustále říkala, že se chce k Timovi vrátit, bála se jen reakce lidí. Ptal jsem se jí, jestli chce Tima zpátky, a ona řekla, že ano, ale měla strach, že už je na to moc pozdě. Byla s ním neustále v kontaktu. Několikrát si kvůli němu nechala změnit telefonní číslo, ale to nové mu pak stejně dala. Ti dva asi nemůžou být bez sebe. Když jsou spolu, zabili by se, ale když jsou od sebe, touží po sobě," prozradil Expresu Miroslav Kolozdiej, který společně se svou snoubenkou Šárkou Rezkovou Slavíkovu dceru několik měsíců u sebe hostil.

Dle slov Dominiky Gottové to navíc vypadá, že už je pevně rozhodnutá! "Nevím, zda dělám chybu, ale prostě Tima stále miluji. Chceme dát věci do pořádku a žít mimo dohled lidí," naznačila už poněkolikáté, že se hodlá vrátit do Finska!

Ze situace není nadšená ani matka Dominiky Antonie Zacpalová, která má o dceru velikou starost! "Já jsem z toho úplně vyřízená! Pořád se snažím uklidňovat tím, že je to její život, ale moc mě to trápí a mám o ni strach. Volala mi pár minut před odletem s tím, že jede pryč, ale že se vrátí. Psychicky mě to nenechává v klidu, ale budu si prostě přát, aby by to bylo dobré. I když si o tom myslím své," řekla Zacpalová deníku Aha.

Jak nakonec návrat nestálé manželské dvojice dopadne, je aktuálně ve hvězdách, pokud se však bude opakovat historie je více než jasné, že se Gottová opět řítí do záhuby.