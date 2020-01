Upocený Tolkki u hrobky Karla Gotta sklízí kritiku: : "Vrať se do Finska!"

Cestu Tima Tolkkiho do Prahy do jeho příjezdu nikdo nechápal, od chvilky co vystoupil z letadla ale začíná být cíl jeho cestování jasný! Finský muzikant je totiž úplně bez koruny.

Z letadla vystoupil v sepraných teplácích modré barvy a celkový vzhlede bezdomovce opravdu nešel přehlédnout. V tomto otřesném oblečení se vydal k hrobu Karla Gotta!

Už jen špinavé oblečení při návštěvě místa posledního odpočinku pěvecké legendy přišlo fanouškům jako urážka, to ale nebylo zdaleka vše, co tam psychicky nemocný manžel Dominiky Gottové předvedl!