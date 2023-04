Tom Cruise nevídá dceru kvůli víře 10 let: Suri je sexy kráska, co miluje módu

Zdroj: Profimedia

Tom Cruise svou dceru Suri neviděl dlouhých deset let. Její matka, herečka Katie Holmes, mu po rozvodu zakázala vést jejich jediného potomka k učení scientologické sekty. Kontroverzní církev poté hollywoodskému herci doporučila s dcerou přerušit veškerý kontakt, takže se s ní nestýká od roku 2013.

Sedmnáctiletá Suri je potomkem Katie Holmes a Toma Cruise, dívka už ale dlouhých deset let vyrůstá bez svého slavného otce. Suri aktuálně dokončuje střední školu, letos bude maturovat a své plány do budoucna vidí jasně. Na podzim by prý ráda začala studovat bakalářský obor v oblasti módy. Ačkoliv školy financuje právě Tom Cruise, kromě zasílání alimentů (herec platí na Suri 9 milionů ročně) nemá s dcerou žádný kontakt.

"Suri už svého otce vůbec nezná. Deset let s ním nebyla v žádném kontaktu. Nechodí ani na jeho filmy, v jejím životě zkrátka nehraje žádnou roli. Suri se hlásí na všechny možné školy. Její máma Katie chce, aby zůstala v New Yorku, aby si byly stále nablízku. Je na dceru velmi pyšná, ale zároveň ji extrémně přehnaně chrání," tvrdí zdroj webu The New York Post.

Katie Holmes po rozvodu s Tomem Cruisem dlouho bojovala, aby získala tehdy sedmiletou Suri do výhradní péče. Soud nakonec rozhodl, že Cruise může dceru navštěvovat jednou za dva týdny. Herec ale holčičku viděl naposledy na podzim roku 2013, tedy rok po rozvodu.

Za vše může scientologie

Není žádným tajemstvím, že je Tom Cruise zapálený do scientologie a právě jeho víra mu měla zakázat se s malou Suri stýkat. Holmes totiž dceru vychovává jako katoličku, což slavný herec nemůže skousnout.

"Dříve si často volali přes Skype a psali, ale to se drasticky omezilo. Tom se pak neustále vymlouval na své závazky u filmu a nedostatek času. Odpojil se postupně od Katie a pak také od Suri. Neviděl ji od jejích sedmi let," napsal před lety magazín In Touch.



Scientologická církev má mnoho odpůrců a většina z nich přirovnala její aktivity k praktikám sekty. Členové musejí odvádět nemalé finanční příspěvky a především se naprosto podřídit vedení církve, která zasahuje do jejich života. Tom Cruise se k tomuto náboženství hrdě hlásí již 33 let a patří k předním stoupencům hnutí.