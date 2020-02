Zdrcující: Tom Cruise kašle na Suri kvůli slovům Katie Holmes?

Trvalo to dlouho, ale muselo to ven. Katie Holmes se konečně odhodlala říct své dceři pravdu o jejím otci. Musela počkat, až bude Suri dostatečně stará, aby to pochopila, a třináct let je zřejmě ideální věk. Ne tak ideální jako místo a den, jaký si vybrala - její narozeniny a Paříž.

Jak zdroj potvrdil, Holmes počkala, až dovečeří, sfouknou svíčky na dortu a předají se dárky, a pak jí řekla pravdu. ,,Byla opravdu nervózní, ale muselo to ven. Jedině tak pochopí, proč se s ní Tom už tolik let neviděl. Posadila ji k sobě a potvrdila, co už stejně všichni věděli - že jí Tom nikdy nebude opravdovým otcem."