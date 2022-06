Gentleman každým coulem, Tom Hanks chránil manželku před divokými fanoušky

Zdroj: Profimedia

Fanoušek Toma Hankse na tento den jen tak nezapomene. Hanks je známý tím, že své fanoušky neodmítá, nyní ovšem nastala situace, kterou nikdo nečekal. Herec fanouška poté, co málem povalil na zem jeho ženu, nekompromisně seřval, přitom se nejspíše jednalo jen o nehodu. Celý incident se stal v newyorském Midtownu.

Zkažený večer

Nešťastná situace se stala, když pár opouštěl restauraci. Fanoušci se dožadovali fotek, jeden z davu strčil do jeho ženy, herec neudržel nervy na uzdě a zakřičel na něj rázně. "K***a, porazíte moji ženu!" Atmosféra rázem zhoustla, všichni se přestali usmívat. Fanoušek neváhal a herci se ihned omluvil, ten se však naštvaně otočil a odešel za svou ženou rychlým krokem do auta.

Gentleman

Nehodě navíc přihlížela ochranka, která kupodivu nezasáhla, jen herce popoháněla směrem k autu. Díky nekvalitnímu video záznamu zůstává tajemstvím, kdo z davu lidí do Rity opravdu strčil. Nepříjemný incident tak nejspíše nebude mít žádnou dohru. S půvabnou Ritou je Hanks ženatý už třicet čtyři let. Jak se zdá, jeho půvabná žena je jeho největší slabinou.

Zdravotní potíže

Za jeho výbušným chováním můžou stát zdravotní problémy, které herce v poslední době trápí. Trpí cukrovkou druhého typu, kterou se mu již několik let daří držet pod kontrolou pomocí neustálých dávek inzulínu, mimo to, má i problémy se srdcem. Svůj zdravotní stav popsal pro Guardian. „Když jsem byl v nemocnici, tak jsem se zeptal, jestli jsem v ohrožení. Je mi přes 60, trpím cukrovkou a mám stent v srdci. Řekli mi, že dokud moje teplota nevzroste na vyšší hodnoty nebo se moje plíce nenaplní něčím, co vypadá jako pneumonie, tak se nemám čeho bát,“ popsal svůj poslední zdravotní kolabs Hanks.