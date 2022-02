Přišel o vlasy i řasy: Bývalý moderátor České televize trpí vzácnou nemocí

Zdroj: Profimedia

V loňském roce si začal všímat, že pomalu přichází o vousy. Netrvalo dlouho a ze země sbíral i chomáče vlasů. Bývalý moderátor Tomáš Drahoňovský během krátkého časového úseku prošel obrovskou proměnou. Na Instagramu nyní překvapil své fanoušky snímkem, na kterém nemá vlasy, řasy a takřka žádné obočí, a svěřil se, že bojuje se vzácným onemocněním.

Z televizních obrazovek si jej diváci pamatují jako ostříleného moderátora s hustými vlasy a plnovousem. Dnes by ho ale mnozí pravděpodobně jen tak nepoznali. Tomáš Drahoňovský se v říjnu loňského roku svým příznivcům svěřil s podezřením, že se u něj rozvíjí vzácné onemocnění alopecie universalis. „Bohužel to netrvalo dlouho a vousy musely definitivně a nejspíš natrvalo dolů. Holá místa se začala slévat a už je ze mě holobrádek. Uvidíme, zda se mi alopecie, nebo co to je, pustí i do vlasů,” napsal bývalý moderátor z České televize na sociální síti.

Onemocnění se potvrdilo

Jeho obavy se po několika málo týdnech naplnily a moderátor přišel i o vlasy. „Dnes přišel moment, kdy mě už přestalo bavit dívat se na hromady vlasů na zemi. A nerad bych, abychom se nepoznali, až se příště potkáme,” vzkázal Tomáš Drahoňovský s humorem svým přátelům a fanouškům a ukázal tak velkou proměnu, kterou prošel. Bohužel ale nezůstalo jen u vlasů a vousů. „V tuhle chvíli je jasné, že se jedná o alopecii universalis – kompletní ztrátu všeho, co má fulikuly,” uvedl moderátor na Twitteru. „Má to výhody: Nemusím se nikde holit. Ale i nevýhody. Třeba tu, že mi schází chlupy v nose. Pokud mi tedy třeba při běhu teče nudle, je venku fakt rychle,” dodal ještě Drahoňovský, který se snaží brát situaci s humorem.

A teď co se stalo: bohužel, to se moc neví. Člověka až zaskoci, jak málo se o této nemoci ví. Jistě je, že folikuly likviduje hypertrofovana imunitní reakce. Ale co jí spouští? Někdo říká, že geny. Někdo, že stres. Studie se shodují: všechny vysledky jsou neprůkazné. pic.twitter.com/YKHqWQRvKc — Tomáš Drahoňovský (@TomDrahonovsky) February 9, 2022

Nemoc u něj mohlo spustit očkování

O alopecii universalis se toho moc neví. Není přesně známo, co nemoc spouští. Podle některých ji může předcházet stres, podle jiných je zakódovaná v genech. Tomáš Drahoňovský má ale podezření na to, že nemoc mohlo vyvolat očkování proti covidu. „Jednou z variant je i reakce na očkování. Časově se zhoršení mého stavu shoduje s první dávnou Comirnaty. Asi by nebylo divu – po očkování na žloutenku jsem kvůli imunoreakci skončil v nemocnici,” konstatoval moderátor.

Tomáš Drahoňovský se snaží brát věci s nadhledem, i když to není úplně jednoduché. Velkou oporou mu je ale jeho sestra Tereza, která nemocí rovněž trpí. Svůj život s alopecií popsala v komiksu s názvem Bez vlasů.