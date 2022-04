Exmanažer Bartošové unikl smrti: Sámer Issa promluvil o jeho zdravotním stavu

Zdroj: Se souhlasem Sámera Issy

Byl to mejdan, jak má být, i když hlavní oslavenec chyběl. Manažer, producent, bývalý tanečník a člověk, který se pohyboval v showbyznysu přes padesát let, Tomáš Gottlieb, tuhle velkou událost uspořádanou na jeho počest sledoval jen na Facebooku. Ne, nebyly to třiasedmdesáté narozeniny, ty chystá až na 30. července, kdy poprvé spatřil světlo světa, ale v K.U. baru se sešla společnost, pro niž něco udělal a kterou má rád a která ho na dálku přišla podpořit v jeho návratu zpět do života.

„Nebyl to můj nápad, ale tuhle merendu dali dohromady moji přátelé a kamarádi a já jim za to strašně moc děkuji. Nemohu se osobně zúčastnit, lékaři mi to nedoporučili, protože po mých zdravotních problémech by to nebylo vhodné. A popravdě se ani momentálně necítím na to, abych se zúčastnil. Když se o pár dnů vrátím zpátky, tak v podstatě jsem byl na cestě na onen svět a podíval se hodně zblízka zubatý do ksichtu a nebyl to příjemný pohled. Boj o život se díky skvělým lékařům ale naštěstí vydařil, dal jsem hrobníkovi dovolenou a doufám, že mě nebude otravovat dřív, než oslavím sté narozeniny,“ určitě s úsměvem a nadsázkou informoval kafe.cz z domova po telefonu Tomáš.

Březen nebyl pro něj vůbec vydařeným měsícem. Ve čtvrtek 10. března zkolaboval a naštěstí se dostal včas do nemocnice, kde strávil několik dnů v umělém spánku. Jak říká jeho srdíčko, nebylo v nejlepším stavu a podle lékařů měl opravdu namále.

Tomáš Gottlieb se musí šetřitZdroj: Se souhlasem Tomáše Gottlieba

„Bez nadsázky musím konstatovat, že jsem se podruhé narodil a míním na tomhle světě, když už je to přeci jen den ode dne lepší, pobíhat ještě nějakou dobu. Mám řadu plánů a rozhodně nemíním sedět doma a zírat do čtyř stěn,“ informoval Gottlieb, který mimo jiné vytáhl na světlo světa Ivetu Bartošovou a spolupracoval s řadou dalších pěveckých hvězd mj. třeba se Sámerem Issou, Milanem Peroutkou, Daliborem Jandou aj.

„Byl jsem ho dneska navštívit a cítil jsem, že se zase pozvolna dostává do formy. Po těch problémech, co měl a na doporučení lékařů prostě si řekl, že pár dnů po návratu z nemocnice si na nějakou party netroufá. A asi udělal dobře. Chceme ho mít takového, jaký byl. Hlavně zdravý, příjemný, prostě kamarád a na to si bude muset ještě chvíli počkat. Tenhle večer jsme uspořádali proto, abychom ho podpořili v jeho návratu zpět do života, a doufám, nebo vlastně všichni, kteří jsme se tu sešli, věříme, že někdy příště a nejlépe v dohledné době se tu zase s ním sejdeme,“ řekl jeden z organizátorů akce, zpěvák Sámer Issa a pak už poslal Tomášovi pěvecký pozdrav stejně jako Heidi Janků, Dalibor Janda, Yvetta Blanarovičová, Honza Bendig, Leona Šenková a řada dalších.