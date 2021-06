Tomáš Horna konečně promluvil: O milionových dluzích i myšlenkách na sebevraždu!

Monika Absolonová prvního května oznámila rozchod s otcem svých dvou dětí Tomášem Hornou. Ačkoliv zpěvačka nechtěla prozradit přesné důvody odloučení, spekulovalo se, že za tím stojí obří dluhy bývalého hokejisty. Ten se rozhodl po dlouhém mlčení o všem promluvit!

Monika Absolonová a Tomáš Horna ještě v březnu sdíleli zamilované fotografie, o to větší byl pro jejich fanoušky šok, když přišel rozchod. "Chtěla bych vám říct, ze jsme se s Tomášem rozešli… Je to smutné, bolavé a osobní, ale bohužel i to je život," napsala dvojnásobná maminka na Instagram.

"S každou informací o tom, co mi dělal Tomáš za zády, a dozvídám se každý den nové a nové věci, přichází úleva, že už spolu nejsme. Smutek se přetavuje v úžas z toho, že jsem netušila, co se odehrává. Lidé mi začali říkat: Věděla jsi tohle, tohle, tohle? A já koukám jako blázen. Přichází ujištění, že jsem udělala správně. Už mě nic nepřekvapí a nic mi neublíží. To jsem přesvědčená," svěřila se zpěvačka během živého streamu.

Absolonová sice nechtěla důvod rozchodu uvádět, pak ale přišlo nečekané svědectví. "Trvá to od počátku jejich vztahu. Převážná většina dluhů vznikla dávno předtím, než se vůbec dali dohromady. Zásadním problémem však bylo, že Tomáš Monice ohledně peněz neustále lhal. Monika se dlouho snažila za něj vše řešit, opravdu to trvalo mnoho let. Dokonce Tomášovi dala k dispozici svého právníka, aby sepsal, co Horna dluží, a navrhl nějaké řešení. Jenže sotva něco vymysleli a zdálo se, že je vidět světlo na konci tunelu, přišel někdo nový a nárokoval si další peníze, o kterých Tomáš Monice neřekl. Navzdory tomu, že jí do očí tvrdil, že nikomu nic dalšího nedluží," řekl SEDMIČCE zdroj z okolí páru.

"Podepsal jsem kamarádovi co chtěl, víc jsem neřešil," tvrdí Horna

Tomáš Horna od rozchodu s Monikou Absolonovou odmítal cokoliv komentovat, jelikož se ale v médiích čím dál častěji propíraly jeho dluhy, rozhodl se celou věc uvést na pravou míru a vysvětlit, jak se do finančí tísně dostal.

"Spoluhráč mi takhle jednou mezi řečí povídá, že potřebuje pomoct. Jestli bych mu neručil za půjčku. Jasně, proč ne. Neváhal jsem ani vteřinu. U něj doma mi všechno vysvětlil. Že je to na barák, který stavěl, a protože už si půjčoval poněkolikáté a nebylo to zrovna v bance, potřeboval někoho, kdo svým podpisem riskantní půjčku zajistí. Šlo o sedm set tisíc. Vydělávali jsme dvě stě pade, proč bych se měl s nějakýma sedmi stovkama trápit?" prozradil bývalý sportovec webu bezfrází.cz. Horna prý věřil, že dělá dobrou věc, pak se ale vše zvrtlo.

"Vůbec jsem nepochyboval, jestli nedělám něco špatného. Ani jsem to nečetl. Prostě jsem kamarádovi podepsal, co chtěl, a víc jsem se nestaral. Měl jsem tehdy pocit, že život je přece jednoduchej. Přispěla k tomu i mladičká přítelkyně, kvůli níž jsem zrovna odešel od rodiny. Lítal jsem na obláčku absolutní bezstarostnosti. Vůbec jsem netušil, že existuje někdo, komu se říká lichvář. A už vůbec bych nepředpokládal, že za rok zjistím, že ten spoluhráč nic neplatí, takže jeho dluh jde za mnou. Začaly telefonáty a požadavky na urychlené splacení, samozřejmě napumpované o nesmyslné úroky," popsal začátek svých finančních potíží.

"Zhroutil jsem se, napadlo mě, že se zabiju," přiznal zdrcený sportovec

"Z sedmi set tisíc se postupně stal dluh v řádu milionů. Tehdy to vygradovalo, úplně mě to vcuclo. Neměl jsem nic, jen spoustu dluhů ze všech stran, které jsem splácel tak, že jsem si na ně zase půjčoval jinde. Hledal jsem, čeho se chytit. Věřil jsem všemožným – v uvozovkách – zaručeným investicím, při nichž mě nakonec taky ojebali. To byl případ třeba i babiččina baráku. Bylo mi vážně mizerně. Stalo se, že jsem i seděl na střídačce při zápase, a místo abych byl vtažený do hry, problesklo mi hlavou, co mě čeká další dny. Musím donést další splátku. Někde si zase půjčit, abych na ni vůbec měl," svěřil se Tomáš Horna výše zmíněnému webu.

Celá situace vygradovala až do chvíle, kdy musel bývalý partner Absolonové vyhledat odbornou pomoc. "Všechno dospělo do stavu, kdy jsem se jednoho dne odhodlal, spolknul poslední kousky hrdosti a došel do nemocnice. Všudypřítomný stres mě definitivně dohnal a já se zhroutil. Napadaly mě i nejhorší věci. Že se prostě zabiju a bude klid. Neviděl jsem lepší východisko, a navíc mě šíleně trápilo, že i proto, že žiju se známou zpěvačkou, se všechno propálí veřejně. Lidé, jimž jsem dlužil, přesně tímhle vyhrožovali. Proto když moje myšlenky utekly k nejhoršímu, zvláštně se mi ulevilo," vzpomíná hokejista na nejtěžší okamžiky.

"Měl jsem v nemocnici pohodu, dostával jsem prášky a konečně jsem se vyspal. Paní terapeutka, s níž jsem o všem pravidelně mluvil, mi vrátila sebevědomí. Vykládal jsem jí, že mi připadá, jak nic neumím a nic jsem nedokázal, a ona mě přesvědčila, že toho mám ve svém věku za sebou tolik, že mi moji vrstevníci můžou závidět," uzavřel Horna. Jak se svými dluhy naložil a v jaké fázi splácení je dnes, to už bohužel neprozradil…

Monika Absolonová smutek z rozchodu zahání prací