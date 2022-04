Tomáš Klus si myslel, že napsal hit: Známý režisér píseň ale drsně zkritizoval

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Zpěvák a textař Tomáš Klus je bezpochyby skvělým umělcem. Napsal spoustu hitů, které jeho fanoušci zbožňují a díky kterým se stal jednou z nejvýraznějších osobností české hudební scény. Jenže i mistr tesař se někdy utne a jeho práce se nepodaří tak, jak by si přál. O tom se Klus sám přesvědčil, když napsal jednu z písní pro nový muzikál režiséra Jana Svěráka. Ten slovy kritiky rozhodně nešetřil. O tom, jak bylo raněno jeho muzikantské ego, se Tomáš Klus rozpovídal v nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Má obrovskou základnu fanoušků, napsal spoustu skvělých písní, které pravidelně znějí v rádiích, a dá se říct, že na co sáhne, to se mu podaří. Talentovaný zpěvák a textař Tomáš Klus ale možná i kvůli tomu jen málokdy počítá s neúspěchem. S jedním takovým se ale setkal při tvorbě písní pro nový muzikál Branický zázrak, který si vzal na starost Jan Svěrák. Právě ten Kluse, coby vynikajícího textaře, oslovil, aby pro představení napsal dobrou písničku. Když tak zpěvák učinil a Svěrákovi ji zaslal, přišla reakce, kterou rozhodně nečekal.

Srážka se svým egem

„Oslovil mě Jan Svěrák. To neřekneš ne. Honza mě vycepoval. Je to výborný životní učitel. Byl jsem konfrontován s muzikantským egem. Odeslal jsem mu první písničku a říkal jsem si, že se zblázní, že je to bomba. Říkal jsem si, že mi zavolá a bude z toho hotový a bude mi děkovat. Nezavolal. Místo toho mi přišel e-mail, A4 se spoustou otázek. Jedna výtka za druhou. Moje muzikantské ego si řeklo: Bude mi filmař říkat, jaké dělat písničky, ne…? Pak mi začal ty písničky známkovat. Přišlo Cé minus s tím, že bych měl ještě zapracovat,” nechal se v nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka slyšet Tomáš Klus a dodal, že nakonec kritiku přijal a byl za ni vděčný.

Lucie Výborná si z dovolené vezla netradiční „suvenýr”

Dalším z hostů nového dílu show 7 pádů Honzy Dědka je i moderátorka Lucie Výborná. Ta miluje cestování a při jedné z cest se vydala i na Antarktidu. Návštěva chladného kontinentu má ale mnoho pravidel. „Je to tak, že co si na Antarktidu přivezete, musíte si také odvézt. Odpadky si dáte do pytle a vezete si je s sebou zpátky. Stejně tak exkrementy. Tam nejsou bakterie, které by to rozložily, to by tam zůstalo. Co tam necháte, to tam fakt leží. Na nejvyšší horu Antarktidy jsem lezla s kamarádem Hynkem a s horským vůdcem. Když jsme ji slezli, chtěli jsme si všechny věci rozdělit zpátky na sáňky. A říkali jsme si: Kdo ponese ty hovna. A kamarád Hynek pronesl filozofickou větu: Každý si veze svoje hovna. Myslím si, že na tom něco je. Dovezli jsme to Američanům zpátky na základnu. Oni to napěchovalo do nádob a odvezli to do Jižní Ameriky. Co se s tím děje v Jižní Americe, to už nevím,” smála se moderátorka a s ní i všichni přítomní.

