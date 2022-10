Tomáš Klus zavzpomínal na svého zesnulého tatínka: Kolegy dojal k slzám

Zdroj: Profimedia

Tomáš Klus o svého milovaného tatínka přišel, když mu bylo pouhých deset let. K nedožitým 56. narozeninám hudebník svému otci poslal dojemný vzkaz, kterým dohnal k slzám nejen fanoušky, ale i kolegy z branže.

Tomáš Klus už od svých deseti let vyrůstal pouze s matkou. Jeho otec byl vášnivým vysokohorským turistou a rád se vydával na túry. Jedna z výprav se mu nakonec stala osudnou, když v Tatrách spadl z Kôprovského štítu.

"Dneska by mému tátovi bylo 56 a já chci tenhle post věnovat vám všem, kdo jste o někoho takhle blízkého přišli, protože je nás na světě strašně moc, kdo tuhle bolest zažil. Jako dítě jsem měl jeho odchod usnadněn tím, že mi fantazie nabídla tisíc a jedno řešení otázek - kam šel, proč, co tam dělá," zavzpomínal Klus na bolestivou ztrátu.

Hodně lidí se mě ptá, jestli jsem někdy cítil vztek, výčitku, křivdu, zlobu, normální lidské nasrání z toho, že nás tu s mámou nechal samotné. S čistým svědomím odpovídám, že ne, nikdy. Dal mi co měl. A dál už nemohl. Jediné co, tak mi bylo líto mámy, která je pro mě superhrdinkou vesmíru, že to takhle zvládla," vzdal zpěvák hold své mamince, která po smrti svého manžela zůstala na vše sama.

Táta by byl pyšný

"Občas teď, jak děti rostou, mívám slzy v očích, když si představím, jakou radost by měl z vnoučat a jakou radost by měla ona z něj, páč on byl to největší a nejspontánnější dítě, co jsem znal. Byl to ten nejlepší táta na světě. Ostatně jako každej náš táta. A teď nedávno se kruh uzavřel a já po dlouhý době otevřel stavidla a bulel v šatně wellnessu. Cestou do sauny, kterou mě naučil táta milovat, mi Alfréd z ničeho nic vpálil - víš, že je na tebe tvůj táta pyšnej? Proč? Protože byl skvělej táta, takže ví, že ty jsi taky skvělej táta a takže je na tebe pyšnej. Došlo mi, že jsem se celou dobu nekonejšil falešně. Opravdu mi to nejdůležitější předal," popsal Tomáš Klus zážitek se svým synem.

"Jediné, co tady po nás opravdu zůstane, jediné, co si po těch, kteří odejdou můžeme uchovat jako skutečné bohatství, je pozornost a láska k druhým. Zapaluji svíčku všem těm, kdo v našich srdcích pro tuto sílu nikdy nezhasnou. Všechno nejlepší všem, bez ohledu na to v jaké říši existence se právě nachází. Kéž jsme všichni šťastni," dodal hudebník, který svým proslovem rozplakal například Matěje Rupperta.

"Natáčím v Itálii a slzím v autě velmi krásné a dojemné! Tvůj tatínek by na tebe byl opravdu pyšný a já jsem taky! Safra kde mám ten Visine," vyjádřil Ruppert Klusovi podporu.

Tatínkek Tomáše Kluse zahynul tragicky při pádu ze skály