Osudem zkoušený Tomáš Klus: Po smrti otce a sestry další bolestivá ztráta

Zdroj: Profimedia

Tomáš Klus zažívá další bolestivé období. Hudebník v dětství musel čelit ztrátě sestry a otce, nyní mu zemřela další blízká osoba. Smrt své kamarádky Petry Koudelkové sdílel Klus se svými fanoušky na Instagramu a připojil i dojemný vzkaz své "sestřičce", jak ji s láskou oslovoval.

Tomáš Klus se s Petrou Koudelkovou seznámil před lety díky nadaci Debra, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Hudebníkova kamarádka měla bohužel horší variantu tohoto vzácného onemocnění, přesto dále o poslední chvíle bojovala. Naposledy přidala na sociální sít příspěvek týkající se voleb na prezidenta v půlce ledna.

Klus je ze ztráty své blízké známé naprosto zdrcený, jak se svěřil fanouškům na Instagramu, kam napsal Petře velice dlouhý osobní vzkaz. "Milovaná, věřím, že tam, kam si teď letíš, mají daleko měkčí peřiny než tady. Přesto teď pro slzy nevidím na display. Svět není zvyklej na takovou chuť do života a tak ti zvostra přistřihl křídla, ani to ti však nezabránilo šířit kolem sebe entuziasmus po hrstech a humoru tolik, že si vždycky všichni říkali, kde se to v tý holce bere. Tak tu sedím a nechápu. Piju tvý "eiskafe" brčkem a jenom čumím a říkám si, co všechno jsem ti ještě neřekl. Klamala si duchem, sestřičko, tělo dávalo jasný signály, ale my všichni byli přesvědčeni, že nás všechny přežiješ. A smála ses i teď, když si odešla. Nikdy na tebe nezapomenu, protože jsi mě naučila, lépe než učené knihy a všechno to splašené snažení o probuzení ducha, že život se děje teď a každý okamžik s tebou byl prodchnutý vzácností a úctou k možnosti být – v neopakovatelné kombinaci s tvým – ale zase se z toho "nepředpos*at", že jo," stojí v rozsáhlé vzpomínce.

"Petruško. Kéž nám tvoje přítomnost navždy připomíná, že život je dar. Protože jestli to někdo ví a manifestuje, tak ty. Leť, motýlku, k nebi… kde už nic nebolí. Děkuju za všechny ty chvíle, smích, dojetí, tvoji odvahu každý den vstát a jít, večírky do východu, přátelství, dlouhatánský SMSky a tvoji odvahu žít…. Miluju tě…," vyjádřila své pocity také Klusova manželka Tamara.

Přišel o sestru i otce

Tomáš Klus se v životě již musel několikrát vyrovnat se ztrátou svých nejbližších. O svého otce přišel, když mu bylo deset let (zemřel tragickou smrtí při pádu z Kôprovského štítu ve Vysokých Tatrách - pozn. redakce).

"Odešel brzo, ale dal mi všechno," připsal loni hudebník k archivní fotce s tatínkem, o který se s fanoušky podělil na svých sociálních sítích.

Tragické události musel navíc Klus čelit pouhé dva roky poté, co mu zemřela sestra. Vinu za její smrt si navíc v dětství bral na sebe. Malé miminko totiž často plakalo a Klus si v té době přál být jedináčkem. "Bylo mi osm, když umřela," svěřil se zpěvák, kterého osud neustále zkouší.

Tomáš Klus je ze smrti Petry Koudelkové zdrcený