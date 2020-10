Lásky Tomáše Kluse:S kým randil, než se jeho ženou stala Tamara Klusová?

Fanynky ho milovali od počátků jeho kariéry a jinak tomu není ani dnes. Zpěvák a příležitostný herec Tomáš Klus si během svého působení dokázal právem vydobýt srdce mnoha posluchačů a diváků. Nelze se proto divit, že i jeho osobní život byl chvílemi bouřlivý.



„Býval jsem poměrně promiskuitní člověk, nikdy jsem nebyl na nějakou vážnou známost. Najednou se to ve mně nějak přepnulo a řekl jsem si jo. V momentě, jde jsem dostal tu příležitost, že jsem takhle viděn, chci to využít k tomu, abych ta média zavalil něčím, co je hezké. Jsem strašně šťastný a hrozně bych to přál každému člověku,” nechal se zpěvák slyšet pro web expres.cz při popisováno jeho vztahu s manželkou Tamarou. Nakonec tedy našel místo po bohu té správné ženy. Které nápadnice však Tamaře přecházely?