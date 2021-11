Tomáš Klus zkritizoval Českého slavíka: Janeček podle něj anketu zneužil

Zdroj: Profimedia

Když se před několika měsíci začaly objevovat zprávy o tom, že se anketa Český slavík po letité pauze konečně vrátí na televizní obrazovky, mnozí jásali. Po odvysílání veleočekávaného slavnostního večera ovšem zůstala spousta fanoušků v rozpacích. A mezi ně patří i zpěvák Tomáš Klus. Ten na sociální síti zkritizoval miliardáře Karla Janečka, pod jehož křídly byla anketa obnovena. Podle Kluse podnikatel využil událost k vlastnímu prospěchu a šíření svých politických názorů.

Anketa Český slavík se v posledních letech potýkala s velkými problémy, v důsledku kterých se na televizních obrazovkách ani neobjevila. Když pak ale přišel miliardář Karel Janeček s tím, že se skomírajícího projektu ujme a společně s dalšímu mu vdechne nový život, hudebníci i hudební nadšenci byli štěstím bez sebe. Jenže očekávané znovuzrození ve finále v mnohých interpretech a fanoušcích budilo spíše znechucení. Jak někteří uvádějí, Karel Janeček prý zneužil jména prestižní ankety k hlásání vlastních názorů a hudební hvězdy byly spíše až na druhém místě.

Velké očekávání následoval tvrdý pád

Zpěvák Tomáš Klus na sociální síti zveřejnil dlouhý příspěvek o tom, nakolik jej letošní ročník ankety Český slavík zklamal. Zpočátku měl prý velká očekávání, následně měl o Janečkově pojetí velké pochybnosti. „Skutečnost, že se anketa dostala do rukou miliardáře, žádná velká negativa nenaznačovala, ba naopak! Vypadalo to, že zmrtvýchvstání bude dechberoucí, velkolepé a že se konečně dočkáme svátku hudby v podobě, jakou si zaslouží,” uvedl zpěvák a přiblížil tak, jaká očekávání ze slavíků měl.

Všechno nadšení pak Klusovi vydrželo do chvíle, než se v televizi začaly objevovat první reklamní spoty. Ty totiž podle něj hudební událost připomínaly jen velmi vzdáleně. „Dobrou polovinu prostoru zabíral obličej hrdého Mecenáše (Karla Janečka, pozn. red.) a slogan a jeden by si klidně pomyslel, že se zase blíží nějaké volby,” dodal ještě Klus, kterému po prvních reklamách připadal letošní slavík přinejmenším zvláštní.

Slavíci v kleci

Po odvysílání slavnostního večerase Klus už nestačil divit. Přestože zpěvák nijak nehodnotí sdělení, které se Janeček snažil prostřednictvím galavečera lidem předat, vadí mu způsob. A hlavně to, že k předávání vlastního názoru miliardář využil večer určený hudbě, kam se podobné záležitosti vůbec nehodí. „Když pak, jako třešničku na dortu a potvrzení svého záměru – zneužít akci v osobní, nikoli společenský prospěch – zapomněl po svém projevu předat hlavní cenu, protože přece to nejdůležitější už bylo, už tam byl a řekl, co potřeboval, mělo přijít přinejmenším pohoršené zašumění, ale nestalo se nic, přitom se toho stalo tolik!” pokračoval Klus.

„Slavík byl chycen do zlaté klece,” dodal v závěru svého příspěvku, pod kterým označil mnoho svých kolegů, u nichž by byl rád, kdyby na jeho slova reagovali.

Tomáš Klus se pustil do Karla Janečka: