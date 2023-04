Tomáš Klus našel recept na stále trvající lásku: S manželkou mají svůj rituál

Zdroj: Profimedia

Tomáš Klus a Tamara Klusová jsou manželé už neuvěřitelných 10 let, zdá se ale, že k sobě stále hoří láskou přesně tak jako na samém začátku. Přestože mnohé z manželstvích po čase zevšední, Tomáš a Tamara si našli svůj rituál, který jim zaručuje stále trvající zamilovanost. V čem spočívá?

Tomáš Klus má mnoho obdivovatelek, které by daly snad cokoliv za to, aby s ním mohli vyrazit na rande, zpěvák už ovšem léta letoucí hoří láskou jen k jedné ženě. S Tamarou Klusovou se oženil už v roce 2013 a během té doby přivítali na světě rovnou tři potomky. A přestože se často stává, že během let přijde stereotyp, kvůli kterému se z různých manželství vytratí láska a vášeň, Tomáš Klus si rozhodně nemá na co stěžovat.

Jeden večer v měsíci

Tomáš Klus a jeho manželka totiž vyzráli na to, jak udržet manželství v pohybu a vyhnout se tomu, aby zevšednělo. A jejich recept je jednoduchý. „My máme naordinováno dát si společně alespoň jednou měsíčně rande. Úplně sami. A funguje to. Vřele doporučuji,” prozradil tajemství spokojeného manželství Tomáš Klus v rozhovoru pro iGlanc.

„Ono to tak nějak vyplynulo. Když byly děti hodně malé, tak to byl takový záhul, že jsme prostě potřebovali vypadnout. A nejraději vypadáváme spolu,” dodal ještě zpěvák s tím, že s manželkou nejraději vyráží za kulturou a za dobrým jídlem.

Společný půst

Je ale pravdou, že se nyní museli na nějakou dobu bez jídla obejít. Manželé se totiž rozhodli společně držet půst. „Mě překvapilo, že je manželka natolik ochotná a takhle vřelá a s takovým nasazením do toho šla. Takže my jsme teď pátým dnem na půstu a jsme nesmírně rádi, že je tady dnes jen alkohol, který nás neláká, a nevoní tady žádné dobroty,” smál se Tomáš Klus během rozhovoru, který poskytl na předávání cen Anděl. Zároveň doplnil, že mají s Tamarou v plánu půst o vodě držet sedm dní, ale jejich plán se může ještě změnit.