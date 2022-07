Tomáš Magnusek, který zhubnul 80 kilo, opět tloustne: Jsem v depresi, říká

Zdroj: Jiří Benák / iDNES.cz / Profimedia

Když se režisér Tomáš Magnusek před časem objevil na premiéře filmu Shoky & Morthy: Poslední velká akce, všem spadla brada. Vypadal totiž skvěle! Byl ve fázi hubnutí, sršel vtipem a energií. Dnes je ale vše jinak.

Režisér Tomáš Magnusek hubne už nějaký ten pátek a navíc úspěšně, podařilo se mu zhubnout polovinu své váhy, což činilo osmdesát kilo. Nyní sám přiznává, že zase přibírá a je z toho zdrcený. Jenže jeho změna stavu má své důvody.

Dříve si režisér Bastardů dělal ze své postavy legraci a to, že je při těle mu nevadilo. Zlom nastal až v okamžiku, kdy nestačil svým dětem a jeho váha začala zásadně ovlivňovat jeho život. Ručička na váze totiž ukazovala téměř 200 kilo!

„Dělal jsem si z toho srandu. Ovšem čím víc jsem o tom vtipkoval, tím jsem byl trapnější,“ přiznal Blesku.

Režisér byl ze shozených kil nadšený

Hubnutí šlo nejprve pomalu, ale nakonec se zadařilo a v září loňského roku měl režisér dole téměř 80 kilo. Byl nadšený, jak se mu žije lépe, skvěle se mu dýchá a užívá si radosti se svou rodinou. Tomáš přestal také pít alkohol a kouřit.

„Čeká mě posledních třináct kilogramů. Pak budu na půlce váhy z doby před dvěma lety. A to bude klíčové,“ plánoval poslední část své výzvy. Pak už se těšil, že opět začne normálně jíst, ale bude u toho sportovat, aby shozená kila nenabral zpět.

Zdravotní komplikace mu však přinesly deset kilo zpět

Bohužel však do toho přišly zdravotní komplikace a režisér má opět deset kilo nahoře a je z toho dost rozhozený.

„Držet si to je to mnohem horší, než to samotné hubnutí. Byl jsem tři měsíce nemocný, takže mám deset kilo nahoře. Jsem z toho v depresi, protože miluju jídlo,“ prozradil pro super.cz.

Nyní se chce do hubnutí zase opřít a prý udělá vše pro to, aby byla jeho vysněná váha zpět. Léto k tomu úplně vybízí, tak ho stráví se svou rodinou aktivně. Sluníčko, jak známo, pomáhá i na lidské chmury, tudíž jistě prospěje i psychice demotivovaného režiséra.