Tomáš Matonoha promluvil o své první práci: Než byl hercem, dělal na pitevně

Herec Tomáš Matonoha patří mezi nejznámější tváře českého filmu a televizní tvorby. Kromě herectví se ovšem věnuje také moderování, zpěvu a vystupuje i jako komik. Než ovšem vstoupil do šoubyznysu, náplní jeho práce bylo něco úplně jiného. Dělal totiž na pitevně.

Hosty talkshow Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka budou tentokrát manželé Saša Rašilov a Lída Rašilovová, mladá herečka Valentýna Bečková a také komik, herec a moderátor Tomáš Matonoha. Ten v humorném rozhovoru vylíčil svoji první pracovní zkušenost, kterou si odbyl na patologii.

Práce na pitevně

„Moje první profese v životě byla pitevní laborant. Byl jsem tři měsíce na patologii, ale v životě jsem neviděl mrtvolu. Dřív všechno trvalo dlouho, se vším bylo obrovské zpoždění. Na tom pracovišti už mi vznikl pracovní úvazek, ale ještě to nebylo v provozu. Primář říkal, že se uvidí, ale když se to nebude dlouho otvírat, šoupnou mě jinam. Tak jsem byl tři měsíce na patologii, kde jsem nic nedělal. To je strašný chodit do práce, navíc na patologii, a nic nedělat. Zachránila mě sametová revoluce. Díky tomu, že jsme tam nikdo nic nedělali, se tam založila buňka Občanského fóra a já jsem dělal spojku. A pak mě po třech měsících, kdy si všimli, že opravdu nedělám nic, šoupli na operační sál. Tam jsem jako sanitář vozil už živé pacienty,“ překvapil vyprávěním o svých raných pracovních zkušenostech Tomáš Matonoha.

Valentýna Bečková je osmiletá herečka, která už natočila šest filmů. Prozradila, co se děje s jejími honoráři a co by dala za to, aby mohla vidět Ježíška. „Honoráře mi mamka schovává do dospělosti. Až si budu shánět byt nebo něco takového, abych to využila. Hračky si za ně nekupuji. Mám jich spoustu, ale od rodičů a velké dárky si musím přát od Ježíška,“ vysvětlila malá herečka. Ježíška by si moc přála vidět a neváhala by za to ani zaplatit. „Klidně bych zaplatila za to, abych mohla vidět Ježíška. Je to moje velké přání. Nevím, kolik bych za to dala. Kdyby Ježíšek nabídl, že by za zaplacení přišel, asi bych to nejdřív musela probrat s rodiči, za jakou cenu. Navrhovala bych asi deset tisíc,“ zauvažovala v rozhovoru s Honzou Dědkem.

Seznámení díky úrazu

Saša a Lída Rašilovovi prozradili, jak se dali dohromady a kolik potomků mají ještě v plánu. Lída se musela zranit, aby upoutala Sašovu pozornost. „Ty sis mě všiml, když jsem spadla z bazénu,“ připomněla Lída Sašovi (ne)šťastný okamžik během zkoušení představení v Národním divadle. „Toho si všimli v tu chvíli všichni, toho si nešlo nevšimnout,“ bavil se při stejné vzpomínce Saša Rašilov. „Lída hrála v company v představení Ze života hmyzu, kde byla skupina pohybově nadaných herců, kterým nebude vadit, když jim bude někdo při zkoušení dva měsíce říkat: Teď jste jepice, běžte zleva doprava, teď jste komáři, leťte zepředu dozadu… Měli takový nástup, já jsem stál vepředu na forbíně s kytarou, oni přibíhali a tam byla fontánka, kterou se Lída rozhodla ladně přeskočit. Ale zakopla takovým způsobem… to se fakt nevidí. Kromě toho, že si přerazila holeň, letěla a celé Národní divadlo zadunělo. Ozvala se památná věta režiséra Špinara: Lído, můžeš mi říct, co je tohle za situaci? Protože to se celé zastavilo, podle mě se zastavila i tramvaj na Národní třídě. Nechtěl jsem se tam dívat, protože jsem si říkal, že je tam asi někdo mrtvej. A pak se ozvala Lída: Dane, to je fakt blbá situace. Tak jsem se otočil, kdo to je, to mě fakt zajímalo,“ odvyprávěl herec osudový okamžik, který předznamenal další manželství a další dvě dcery.

