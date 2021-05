Tomáš Měcháček se obul do Xavera Veselého: "Jste pokrytec, platí vás rozvědka!"

Luboš Xaver Veselý zůstal ve svém pořadu jako opařený! Jeho host Tomáš Měcháček se do něj během rozhovoru pustil a vůbec si nebral servítky. Herec nejprve moderátora nazval pokrytcem a zbabělcem a pak ho obvinil, že XTV platí ruská rozvědka!

Do velice nepříjemné situace se dostal moderátor Českého Rozhlasu Luboš Xaver Veselý, který si do svého pořadu pozval herce a baviče Tomáše Měcháčka.

Zpočátku to vypadalo na pohodový rozhovor, ke konci se ale Měcháček rozvášnil a začal moderátora ostře kritizovat. Xaver Veselý, se do té doby klidně vyprávějícího hosta zeptal na to, co chystá v nejbližší době.

To herce vyprovokovalo a řekl Veselému od plic, co si o něm i jeho televizi myslí.

"Jste zbabělec a urážíte novináře i své kolegy," nebral si Měcháček s Veselým servítky

Měcháček dost od Veselého otázku, jaké má plány do budoucna. "Chystám svůj hodinový stand-up, kde se potýkám s největším problémem. Bojuji sám v sobě s pokrytectvím a se zbabělostí. A to je to, co mě nejvíc trápí, ten stand-up. Nebo vůbec tady ten boj," začal herec svůj proslov nevinně, hned v další větě ale přitvrdil.

"Nemám rád pokrytectví, nemám rád zbabělost, protože sám to nejvíc nemám rád na sobě, nemám to rád na ostatních lidech, vy třeba jste také pokrytec, nebo zbabělec a urážíte novináře, urážíte své kolegy v Českém rozhlasu, tajíte, komu patří XTV, vlastně porušujete Kodex Českého rozhlasu, napadáte svoje kolegy," pustil se Měcháček do moderátora.

Bylo vidět, že Xaver Veselý podobný útok na svou osobu nečekal a tak se zmohl jen na velmi slabou odpověď: "A o tom také bude ten stand-up?" zeptal se svého hosta. "O tom taky," odvětil Měcháček. "A budu pozván?" dotazoval se moderátor. "Určitě budete pozván, jak jako kosíte Českou televizi v té radě. Vlastně je to strašně těžký, já jsem se držel, abych nerušil váš pohodový pořad, vy jste poměrně na první pohled sympatický, ale z toho, co děláte a říkáte, sympatický vůbec nejste," pokračoval herec.

Měcháček zahnal Veselého do kouta

"Je to asi na delší debatu," odpověděl Luboš Veselý Měcháčkovi na jeho kritiku pouze jednou větou. Herec se nenechal odbýt a pokračoval ve svém proslovu.

"Je to na delší debatu, heleďte, já jsem slyšel, že třeba to vaše XTV, když jsem se na to koukal, to patří nějakému pětadvacetiletému mladému klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že to platí Rusové, respektive ruská rozvědka. Rozumíte? To je přece strašný! Ti, co zabili dva lidi teď ve Vrběticích, platí vaši televizi, která sídlí na vašem trvalém bydlišti?" zaútočil opět Měcháček, moderátor se ale opět pokusil svést řeč na jiné téma.

"Já vám do toho nechci skákat. Já jsem pro o tom diskutovat jakkoliv, kdekoliv, cokoliv, jenom chci říct, že jestli chcete k tomu něco říct, klidně vám všechno vysvětlím a kdykoliv veřejně, ale pro to tady na půdě Českého rozhlasu není prostor," bránil se Veselý. "Jak není prostor? Vždyť je to veřejnoprávní médium," zareagoval herec. "Ale ten pořad je o něčem jiném," odvětil mu Veselý. "Tenhle pořad je tedy o čem?" zeptal se znovu Měcháček. Na to dostal odpověď, že o hostech a zábavě, tím ale moderátor opět Měcháčkovi přihrál na smeč.

"A moje zábava je: já velice rezonuji zrovna tohle téma, kdy si myslím, že byste tady neměl pracovat. Máte svůj jako projekt, který financuje bůhvíkdo… A měl byste se tomu věnovat. Já jsem s tím, zda sem přijít, trošku bojoval, ale pak jsem si řekl, že se podívám, ve skutečnosti, jaký jste. Tak jsem se podíval, děkuji za pozvání," uzavřel Měcháček a na Veselém bylo vidět že je rád, že již tento rozhovor končí…

Poslechněte si část rozhovoru Veselého s Měcháčkem.