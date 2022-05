Tomáš Plekanec měl dohodu s Jágrem: Slib týkající se syna Olivera nedodržel

Zdroj: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia

Lucie Šafářová a její manžel Tomáš Plekanec momentálně zažívají chvíle obrovského štěstí, neboť se jim před pár dny narodil syn Oliver. Na sociální síti jim kromě fanoušků gratulovali ke krásnému chlapečkovi tisíce fanoušků, kromě nich ale svou radost z jeho narození vyjádřila i celá řada přátel slavného páru. A mezi nimi nechyběl ani hokejista Jaromír Jágr, který propálil, že Plekanec nedodržel, co mu slíbil.

Rodina Tomáše Plekanec se před nedávnem rozrostla o dalšího člena. Jeho manželka Lucie Šafářová mu porodila syna, kterého společně pojmenovali Oliver. Manželé radostnou novinku oznámili na sociální síti rozkošnou fotografií, na které jejich starší dcera Leontýnka mladšího brášku jemně hladí po hlavičce. „Malý bráška už je s námi. Vítej v té naší sportovní rodině, Oliverku. Jsme moc šťastní, že tě máme!” napsala půvabná tenistka na Instagramu.

Gratulace ze všech stran

Oznámení o narození syna si okamžitě získalo velkou pozornost mnohých a pod fotografií se ihned začaly rojit gratulace od fanoušků, kamarádů i kolegů, a to včetně Jaromíra Jágra, který si do Tomáše Plekance lehce rýpnul. Vyzradil totiž, že měl s hokejistou jistou dohodu, která ale nebyla dodržena.

Měl se jmenovat Jaromír

„Gratuluji k narození miminka a přeji celé rodině hlavně zdraví. Ať je celá vaše rodina šťastná,” napsal hned v úvodu Jaromír Jágr. „Jen tobě jsem chtěl Pleky napsat, že jsi mi dal dva sliby. Ten první byl, že zařídíš a pohlídáš, aby porod proběhl až po naší baráži o udržení extraligy. To jsi splnil. Druhý slib byl, že pokud se zachráníme a narodí se syn, bude se jmenovat Jaromír. To jsi nesplnil,” vzkázal Plekancovi s humorem legendární hokejista. „Já se nezlobím. Na děti jsi pořád ještě mladý, tak máš ještě šanci splnit si to příště,” smál se Jágr, který sám prozatím žádné děti nemá.

A reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Milý Jaromíre, děkujeme za krásné a vtipné přání, ale zázraky neumíme. Každopádně narozdíl od tebe na té kladenský mládeži pracuju, máš nejvyšší čas taky začít,” popíchnul Plekanec se smíchem Jágra.